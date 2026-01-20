Portaba un encendedor y cobre: los antecedentes del hombre detenido en Penco tras ser acusado de querer provocar un incendio

El sujeto fue sorprendido por vecinos y un ex carabinero en medio de matorrales. Durante esta jornada pasará a control de detención.

Un hombre de 50 años fue detenido en Penco, en la Región del Biobío, luego de que vecinos lo sorprendieran, presuntamente, con la intención de iniciar un incendio en medio de unos matorrales en las cercanías de un cuartel de Bomberos en la Villa Margarita.

Según se detalló, el sujeto, quien estaba recolectando ramas secas, portaba una mochila que contenía una bolsa de nylon con cables de cobre, además de un encendedor.

Al ser sorprendido, intentó arrancar, siendo perseguido por vecinos del sector. Entre ellos se encontraba un ex carabinero, quien logró capturarlo para ser detenido, siendo trasladado hasta la Tercera Comisaría de la comuna.

Carabineros informó que el hombre detenido en Penco por, presuntamente, querer iniciar un incendio, cuenta con antecedentes penales por hurto y consumo de drogas.

Sobre esto, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, expresó que “desde el día uno se ha dicho que los incendios son intencionales. Fue detenida una persona encontrada en el lugar y será producto de la investigación, pero al generar los antecedentes, claramente hay una intencionalidad”.

Durante esta jornada se llevará a cabo su control de detención, en medio de la crítica situación que se vive tanto en el Ñuble como en Biobío.