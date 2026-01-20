Condonación de multas e intereses: estas son las medidas del SII para los afectados de 16 comunas por incendios

Entre las disposiciones adoptadas, se contempla la condonación automática de multas e intereses por el pago fuera de plazo del IVA y otros impuestos mensuales

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una serie de medidas tributarias destinadas a apoyar a las personas afectadas por los incendios forestales registrados en las regiones del Biobío y Ñuble.

Asimismo, el organismo recordó que existen beneficios adicionales para quienes enfrenten gastos derivados de este tipo de siniestros, así como facilidades tributarias relacionadas con las donaciones realizadas en el contexto de la catástrofe.

Condonación de multas e intereses: las medidas del SII para los afectados por incendios

La condonación de intereses y multas está dirigida a los contribuyentes que, debido a la compleja situación que atraviesan, no puedan cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias.

Esta medida beneficiará a personas y empresas de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Bío Bío, “quienes podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50), y se otorgará en línea, al momento del envío de la declaración respectiva, dentro de un plazo que no podrá exceder el 28 de febrero de 2026”.

Las comunas que accederán a este beneficio son:

Región de Ñuble: El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ranquil.



Región del Biobío: Laja, Florida, Concepción, Penco, Tomé, Coronel y Santa Juana.