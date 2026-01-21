El hecho motivó el retiro inmediato de las unidades que se encontraban operando en el lugar y activó un procedimiento policial que actualmente se mantiene bajo investigación.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (PSC), denunció que voluntarios del Cuerpo de Bomberos fueron blanco de disparos en las últimas horas en el sector Puente 3, mientras participaban en las labores de combate de incendios forestales en la Región del Biobío.

El jefe comunal indicó en Canal 13 que “lo sucedido en el Puente 3 nos parece un hecho gravísimo y nosotros necesitamos, como dijimos ya en el día, el toque de queda en el sector rural. No puede haber un ataque por disparos a nuestros Bomberos, o a nuestras policías, ni a nadie en un Estado de Excepción Constitucional. Es un hecho grave en la ciudad de Concepción”.

El hecho motivó el retiro inmediato de las unidades que se encontraban operando en el lugar y activó un procedimiento policial que actualmente se mantiene bajo investigación.

La información fue confirmada por el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Felipe Ríos, quien explicó a 24 Horas que el aviso fue entregado directamente por voluntarios desplegados en el terreno.

“En horas de esta tarde se nos reportó un incidente con nuestro personal que se encontraba combatiendo un incendio forestal en el sector del puente Las Pataguas, en el cual aseguran que personal desconocido habría accionado disparos contra nuestro personal”, señaló.

Bomberos de Concepción bajo fuego: detalles del nuevo ataque contra voluntarios en medio de los incendios

Tras conocerse el reporte, la situación fue informada al puesto de comando del incendio, desde donde se resolvió retirar de manera inmediata a los voluntarios, priorizando su integridad y seguridad.

De acuerdo con lo señalado por Ríos, el repliegue se concretó sin que se registraran personas lesionadas ni nuevos episodios de riesgo para Bomberos.

“Esta información fue reportada al puesto de comando y nosotros de forma inmediata tomamos la determinación de retirar a nuestro personal del lugar, indicándonos que se encontraban sin novedades”, precisó el comandante.

De forma paralela, el incidente fue comunicado a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ejército, cuyos efectivos se trasladaron hasta el sector para realizar labores de resguardo y verificación en el área.

Mientras la PDI continúa desarrollando las diligencias investigativas, Bomberos decidió no desplegar nuevas unidades en el sector afectado hasta que se garantice un escenario de seguridad adecuado.

Según indicó el comandante, desde la policía se informó que se llevarán a cabo patrullajes preventivos en la zona mientras se esclarecen los antecedentes.

“En los últimos años no tenemos registro de este tipo de antecedentes. Nosotros como Bomberos lamentamos profundamente este tipo de acciones”, enfatizó Felipe Ríos.

“Lo único que nosotros estamos realizando es combatir un incendio para poder mitigar las llamas y no tener más víctimas ni vecinos afectados por esta catástrofe”, concluyó.