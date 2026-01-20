Cómo ocurrió el ataque denunciado por Bomberos de Angol en pleno incendio forestal

El Cuerpo de Bomberos de la comuna Angol, en la Región de La Araucanía, emitió un comunicado para entregar mayores antecedentes sobre el ataque sufrido mientras combatían un incendio forestal en el sector Colonia Manuel Rodríguez.

De acuerdo con lo informado, los voluntarios fueron blanco de disparos con el objetivo de intimidarlos.

El hecho se conoció luego de que el Presidente Gabriel Boric condenara públicamente lo ocurrido a través de su cuenta en X, donde señaló que delincuentes habían apedreado un carro de Bomberos. Sin embargo, el propio Cuerpo de Bomberos aclaró posteriormente que la situación fue de mayor gravedad.

“En Angol, un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables. Hemos dispuesto la presencia de COP y FFAA en el sector y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda. Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo”, escribió.

Sin embargo, a través de un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Angol indicó que la situación fue todavía más grave, ya que, según informaron, se efectuaron disparos con armas de fuego para intimidar a los voluntarios.

Según detallaron en el comunicado, los voluntarios enfrentaron amenazas directas por parte de personas presentes en el lugar, además de registrarse múltiples disparos de armas de fuego.

Asimismo, se reportaron daños a un vehículo perteneciente a la fuerza de tarea de la Región de Los Ríos, lo que puso en serio riesgo la integridad física tanto de los bomberos como del personal de apoyo que trabajaba en la emergencia.

“Considerando que el deber fundamental del Cuerpo de Bomberos es la atención de emergencias con el objetivo de salvaguardar vidas y bienes, pero que ello no puede ni debe realizarse exponiendo a riesgos graves e inaceptables a nuestros voluntarios, se ha adoptado la decisión de retirar a la totalidad del personal y unidades desde el lugar del siniestro”, se indicó.

El Cuerpo de Bomberos de Angol expresó que “lamentamos profundamente esta situación y reiteramos nuestro compromiso permanente con la comunidad, el cual solo puede ejercerse cuando existen condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de nuestras labores”.