Tragedia en el sur: cuántos son los detenidos acusados por provocar incendios forestales

“Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos, sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar”, recalcó el presidente Boric.

Decenas de personas han sido detenidas por provocar incendios en diversas comunas de la Región de La Araucanía, de acuerdo con lo que informó este martes el presidente Gabriel Boric.

Pero también hay arrestados en otras regiones, y entre ellos se cuenta un hombre de 50 años que fue retenido en Penco, en el Biobío, luego de que vecinos lo sorprendieron cuando prendía fuego con un encendedor a vegetación en las cercanías del cuartel de Bomberos ubicado en el sector de Villa Margarita.

Durante esta jornada, el sujeto, que cuenta con antecedentes por hurto e infracción a la Ley de Drogas, pasó a control de detención.

Cuántos son los detenidos por los incendios forestales

El presidente Gabriel Boric abordó el tema de los detenidos por su responsabilidad en los incendios forestales en el punto de prensa que realizó en Temuco, en la Región de La Araucanía.

“En esta temporada en La Araucanía hay 70 personas detenidas por presunta intencionalidad o negligencia en causar incendios“, sostuvo el jefe de Estado.

El mandatario apuntó que en la indagatoria de los incendios trabajan detectives de la PDI, efectivos de Carabineros y funcionarios de la Fiscalía, y recalcó que la labor para dar con los responsables de estos hechos ha mejorado de manera significativa.

“Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos, sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar“, recalcó.

El presidente Boric sostuvo a la vez que en algunos de los casos quienes iniciaron los siniestros podrían enfrentar penas de cárcel e incluso cadena perpetua.

Respecto del ataque de que fueron objeto voluntarios que combatían los siniestros, aseveró que “cualquier persona que agreda a Bomberos sufrirá la máxima severidad. Es obvio que no hay que agredirlos, déjenlos trabajar“, recalcó.