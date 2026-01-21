“Chile nos une”: Boric destacó coordinación con Gobierno electo ante emergencia por incendios

Boric manifestó que “en estos momentos se muestra que Chile es uno solo, incluso en una transición política”.

El presidente Gabriel Boric destacó este miércoles la coordinación con el Gobierno que asumirá el 11 de marzo en el marco de la emergencia que se vive por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

El mandatario abordó el tema en la Región del Biobío, donde apuntó que “hoy se está trabajando en sectores con maquinaria, en el despeje de calles y en el retiro de escombros, en particular en el sector de Lirquén, y debo decirle a todos que se siguen combatiendo el fuego”.

“Todavía estamos en estado de emergencia. A esta hora, hay más de 130 aeronaves de Conaf, Senapred, del Estado Mayor Conjunto y de las empresas forestales trabajando en la emergencia“, añadió el jefe de Estado.

A continuación, planteó que le instruyó a la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, que se apersonara en la región, “para acelerar todos los trámites de identificación de los cuerpos. Además, junto con la PDI y la Fiscalía, es muy importante que se haga un barrido completo para poder darle certeza a todos los familiares y seres queridos“.

Boric y coordinación con el Gobierno electo por emergencia

A continuación, el presidente manifestó su “gratitud nuevamente a todas las personas que están colaborando. En estos momentos se muestra que Chile es uno solo, incluso en una transición política“.

“Como ustedes saben, hay un Gobierno, el nuestro, en ejercicio, que está a cargo de la tragedia, hay un Gobierno electo que ayer (martes) acaba de presentar su ministros, y que somos de tendencias políticas muy distintas, pero Chile nos une“, manifestó el jefe de Estado.

Respecto de la coordinación con el Gobierno electo a raíz de la emergencia, Boric dijo que lo han hecho a través de “diferentes acciones, entregando información. Y los ministros correspondientes ya están en contacto a través del ministro Elizalde y el futuro ministro Alvarado para poder realizar todo el traspaso y que haya una continuidad, porque lo que la gente necesita es que la reconstrucción, el apoyo sea lo más rápido posible, y en esto no se puede partir de cero”.

“Ayer martes se constituyó el comité de ayudas tempranas, en donde se establecieron tres medidas iniciales para acompañar las familias en esta primera etapa. Uno, el bono de recuperación. Dos, acciones tempranas de recuperación en materia de infraestructura. Tres, apoyo a la actividad agrícola y apícola“, complementó el mandatario.