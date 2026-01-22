Caso María Ercira: defensa de dueña del Fundo Las Tórtolas responde por presunta obstrucción a la justicia

La defensa de la dueña del fundo se refirió por primera vez a la desaparición de María Ercira y aclaró la razón por la cual pasó a tener la calidad de imputada.

A más de un año y medio de su desaparición, se continúa desarrollando la investigación del caso de María Ercira Contreras, la adulta mayor que fue vista por última vez en el Fundo Las Tórtolas de Limache el 12 de mayo de 2024.

La mujer había acudido junto a su familia al recinto para celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, nadie más supo de ella después de que se levantara y acudiera al baño del local.

En este marco, en los últimos días se dio a conocer que la dueña del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, pasó a ser imputada del caso, luego de que el abogado de la familia de la adulta mayor, Juan Carlos Manríquez, la vinculara a una posible obstrucción a la justicia.

A raíz de la querella que interpuso Manríquez, la defensa de Kleinert, liderada por los abogados Lizandro Godoy y Felipe de la Fuente, abordaron por primera vez el caso y aclararon la situación judicial de su representada.

La defensa de la dueña del Fundo Las Tórtolas tras la desaparición de María Ercira Contreras

“En relación con las noticias aparecidas recientemente es importante aclarar que la situación jurídica de la señora Mónica Kleinert no ha cambiado en lo más mínimo”, expusieron en conversación con T13.

Siguiendo en esa línea, aclararon que “ella tiene la condición de imputada por el solo hecho de la querella interpuesta en su contra por el Sr. Maximiliano Hernández Contreras –familiar de doña Ercira Contreras- en la que se le atribuye un presunto delito de obstrucción a la investigación”.

A lo que agregó: “La calidad de imputada de doña Mónica Kleinert no proviene de una decisión de la Fiscalía, ni de ningún acto procesal o solicitud que se haya realizado en la causa por alguien distinto al señor Hernández Contreras”.

Para cerrar, los abogados defensores enfatizaron que “lo único que ha ocurrido en la causa es que ella, para defenderse de una imputación hecha por el hijo de la señora María Ercira Contreras, nombró a abogados que la representen con el fin de ejercer en plenitud su derecho de defensa. Confiamos que en un breve plazo la corrección de sus actuaciones quedará completamente establecida en la causa”.