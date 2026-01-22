Gestión de datos móviles en emergencias: ¿cómo usarlos de manera eficiente y adecuada?

Preferir mensajería de texto en vez de llamadas, desconectar decodificadores en caso de cortes de energía o bajas de voltaje para evitar daños de sobrecarga y priorizar la conexión WiFi, si es posible, son algunas de las medidas que recomienda la compañía Entel.

La información completamente detallada en la web de la compañía. CEDIDA.

Todos hemos escuchado alguna vez el dicho “Chile país de emergencias” y es que nuestro país, a diferencia de muchos, es geográficamente más vulnerable a desastres naturales. Por ello, el uso adecuado y eficiente de datos durante contingencias puede ser crucial para la labor de autoridades y equipos de rescate. En ese contexto, y como parte del compromiso de Entel con la ciudadanía y el país, se creó el plan Primera Respuesta de Entel, que posee tres líneas de acción: prevención y preparación comunitaria, respuesta a emergencias, apoyo y monitoreo post emergencia.

“Sabemos que la conectividad es fundamental en casos de emergencia, y en línea con nuestro compromiso con la conexión de los chilenos, nuestra prioridad es facilitar la comunicación tanto de las personas, como de nuestros clientes empresas que se pueden ver afectados por distintas emergencias y/o catástrofes naturales”, señaló la gerenta de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de la empresa, Patricia Muñoz.



Por su parte, el consultor experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, agregó que “Chile debe transitar hacia una cultura de anticipación y preparación. No basta con tener la tecnología; un uso eficiente es lo que permite que una comunidad organizada pueda evacuar de forma segura. En una emergencia de comportamiento extremo, un flujo de información despejado es la diferencia entre una tragedia y una evacuación exitosa”.



En esa línea, la compañía de tecnología y telecomunicaciones entregó algunas recomendaciones para que todos puedan hacer un uso eficiente de datos y mantenerse conectados.

Equipo compatible con Alerta SAE: verifica que tu celular cuente con la Alerta SAE para poder recibir los mensajes que envían las autoridades en casos de emergencia. Puedes revisarlo en http://entel.cl/nueva-normativa. Mantén tus dispositivos cargados: asegúrate siempre de que tu teléfono y baterías externas estén cargadas. Activa el modo “ahorro de energía” para maximizar su duración. Prioriza mensajería instantánea o SMS: en lugar de llamadas de voz o videollamadas, utiliza mensajes de texto o mensajería instantánea, los cuales requieren menos datos. Limita la conexión de dispositivos: usa un solo dispositivo a la vez para minimizar el consumo de la red.

Activación del Roaming de Emergencia

La compañía también recordó que, en algunos casos, durante emergencias se activa el Roaming Nacional de Emergencia, que permite a los usuarios conectarse a redes de otras empresas telefónicas cuando su operador habitual no tiene cobertura.

Una vez configurado el teléfono, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin inconvenientes, con costo equivalente al uso de red de su propia compañía, sin cargos adicionales. ¿Cómo se activa? Es muy sencillo, se deben seguir los siguientes pasos, dependiendo del sistema operativo del equipo:

Android: Acceder a “Ajustes”, pulsar sobre la opción “Más”, ingresar a “Redes Móviles”, seleccionar “Operadoras de Red” y desactivar la opción “Automático” para seleccionar “Operador de Red” y escoger el operador disponible.

Acceder a “Ajustes”, pulsar sobre la opción “Más”, ingresar a “Redes Móviles”, seleccionar “Operadoras de Red” y desactivar la opción “Automático” para seleccionar “Operador de Red” y escoger el operador disponible. iOS: Acceder a “Configuración”, pulsar sobre la opción “Datos Celulares”, presionar sobre “Selección de Red” y desactivar la opción “Automático” para seleccionar “Operador de Red” y escoger el operador disponible.

Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en: https://123.cl/PrimeraRespuesta.