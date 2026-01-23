Caso María Ercira: las razones por las que dos funcionarios PDI son imputados en investigación

De esta forma, son tres los imputados en el marco de la desaparición de María Ercira, ya que se suman a la dueña del Fundo Las Tórtolas.

A 20 meses de su desaparición, continúa la investigación del caso de María Ercira Contreras, a quien se le perdió el rastro el 12 de mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas, en Limache, lugar al que acudió para celebrar el Día de la Madre junto a su familia.

En este marco, son dos las líneas de indagación que se manejan en el caso, ya que una busca aclarar las circunstancias en que desapareció la adulta mayor y la otra tiene que ver con una posible obstrucción a la justicia, donde dos funcionarios de la PDI están en calidad de imputados, quienes se sumaron a la dueña del fundo, Mónica Kleinert.

De acuerdo a 24 Horas, Fiscalía emitió una solicitud para interrogar a los dos policías en condición de imputados por su presunta obstrucción a la justicia ante eventuales irregularidades en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del fundo.

La presunta obstrucción a la justica que tiene a dos funcionarios PDI como imputados en caso de María Ercira Contreras

Lo anterior, luego de declaraciones de dos personas en calidad de testigo. Una funcionaria de Fiscalía señaló que el 3 de julio de 2024 un detective de PDI intentó entregar una cadena de custodia sin el dispositivo de almacenamiento original. La testigo relató que el PDI se negó a dejar el disco duro argumentando que era utilizado en su unidad, pese a que se trata de una causa mediática.

Según Nadia Mansilla, perito de video, el hombre llega “de forma irregular, no señala cuántas horas tiene. Como detectamos esto, pedimos acceso a esa cadena y ahí encontramos que esa cadena no tenía 24 horas de grabación, sino que seis horas de grabación“.

“Estos archivos pesaban varios gigas, más de 16 al menos, por lo cual le dejé avisado a ella, yo no firmé ningún documento como tampoco hice entrega en forma directa con algún funcionario de la PDI como tampoco de Carabineros”, afirmó el segundo testigo.

Frente a esto, Claudio Muñoz, investigador criminalista, detalló que “la extracción o copia de estos antecedentes o estos videos a un computador ajeno a este dispositivo de almacenamiento claramente constituye una falla crítica en esta cadena de custodia”.

Ante esto, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, comentó que “se ha tomado declaración a todos quienes ha parecido pertinente. No hemos dejado de hacer ninguna diligencia entre las cuales nos han parecido pertinentes”. Por su parte, la nieta de María Ercira Contreras, Carla Hernández, lamentó que “si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela“.