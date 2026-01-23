La interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

La compañía Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados para este viernes 23 de enero, los que afectarán a 10 comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la empresa, la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

Enel explicó a través de su sitio web que estas suspensiones son anunciadas con anticipación, con el fin de que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, EN ESTE LINK, donde se entregan todos los detalles del corte.

Además, en caso de que la interrupción del suministro impacte a personas electrodependientes, la empresa dispone de los siguientes canales de atención para solicitar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Cortes de luz en la RM este viernes: estas son las 10 comunas afectadas

Colina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Lampa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Huechuraba: Desde las 11:30 hasta las 17:00 horas

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 14:30 horas

Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Maipú: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas