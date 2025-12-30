Según informó la compañía, la interrupción del servicio podría durar hasta siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel informó que este martes 30 de diciembre se realizarán cortes de luz programados en varias comunas de Santiago.



Según dijo la compañía, la interrupción del servicio podría durar hasta siete horas en algunos sectores.

Asimismo Enel explicó a través de su página web que estos cortes son anunciados con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades de manera adecuada.

Si deseas saber si tu vivienda se verá afectada por el corte de luz, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel, disponible en su sitio web al que también puedes hacer acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

Además, en caso de que el corte de luz afecte a personas electrodependientes, se puede contactar a los siguientes números para recibir asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

En esta ocasión, las comunas que experimentarán los cortes de luz programados serán: Lo Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Macul, Santiago, La Reina, Las Condes y Lo Barnechea.

¿Qué comunas de Santiago se verán afectadas por los cortes de luz de Enel este martes?

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La Reina: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.