Polémica en el futuro oficialismo: PSC cuestiona a Evópoli tras críticas de Larraín Matte a Judith Marín

La designación de Judith Marín (Partido Social Cristiano) como primera ministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno de José Antonio Kast sigue provocando polémica, pero esta vez en los socios políticos del presidente electo.

Esto, luego de las críticas de Hernán Larraín Matte, ex presidente de Evópoli, apelando a su condición de evangélica.

En entrevista con T13, Larraín Matte expresó que “si hay un error político en este gabinete es lo que está pasando en el Ministerio de la Mujer, porque este gabinete es parte de un proyecto y un relato, y de una campaña que se situó en el gobierno de emergencia. Fue extremadamente claro que la cuestión cultural y valórica no iban a ser parte de la campaña. Un compromiso expreso de que no se iba a abrir esa cancha”.

El otrora diputado apuntó que “esta ministra designada, que el presidente está en su derecho y ella puede ser del credo que quiera y está todo bien. Pero si ese mismo perfil hubiera estado en Bienes Nacionales o Energía esto no sería un tema”.

“El punto es que esta ministra con ese perfil, con las declaraciones que ha hecho sobre muchas materias valóricas y morales y, por lo pronto, poner en cuestión el propio Ministerio de la Mujer, es una provocación. Es de hecho, una declaración cultural“, acusó Larraín Matte.

Ante esta situación, desde el Partido Social Cristiano salió en defensa de Judith Marín, aseverando que “si Evópoli cuestionará las decisiones del presidente Kast, debería evaluar si realmente será parte del Gobierno o de la oposición”.

Estas palabras fueron complementadas por su timonel, Sara Concha, quien agregó que “un partido no puede pretender estar en el gobierno y a la misma vez salir a cuestionar los nombramientos del presidente como lo hace constantemente la izquierda. No se puede ser parte de un gobierno y a la misma vez ser parte de la oposición”.