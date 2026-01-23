VIDEOS – Cómo culminó el llamado por ayuda de la alcaldesa de Lebu tras incendio en Isla Mocha

“No contamos con un cuerpo de bomberos, no tenemos camiones aljibes tampoco”, detalló la jefa comunal.

La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, empleó este viernes las redes sociales para hacer un llamado público urgente, a fin de recibir ayuda para sofocar el incendio de pastizales en la Isla Mocha.

La jefa de la comuna situada en la Región del Maule advirtió de la gravedad de la situación, debido a que la isla no cuenta con servicios básicos para responder: “No contamos con un cuerpo de bomberos, no tenemos camiones aljibes tampoco“, detalló.

A través de un video que compartió en la cuenta de Instagram de la Municipalidad de Lebu, la alcaldesa indicó que “necesitamos con extrema urgencia poder contar con apoyo del Estado para combatir el incendio de pastizales que está activo en este momento en la Isla Mocha”.

Marcela Tiznado indicó que, pese a las limitaciones, se activaron medidas de apoyo con los recursos de que dispone el municipio. “Hemos instruido, eso sí, que nuestra maquinaria municipal pueda trabajar en la isla, especialmente los cortafuegos“, precisó.

Además, la máxima autoridad comunal se refirió a las consecuencias que generó el incendio de pastizales entre los habitantes de Isla Mocha. “Estamos sin energía eléctrica, producto del mismo incendio, pero necesitamos específicamente equipo aéreo para que esto no implique un riesgo para las familias“, manifestó.

Cómo culminó el llamado para sofocar el incendio en Isla Mocha

“Queremos proteger nuestro patrimonio natural y para eso necesitamos la urgencia del Estado”, sostuvo la alcaldesa en su llamado para recibir ayuda a fin de sofocar el siniestro.

De acuerdo con lo reportado por la Municipalidad de Lota, el incendio de pastizales se situaba en el sector sur de Isla Mocha, un área en la que reside principalmente población adulta mayor.

El municipio apuntó también que las llamas provocaron el corte del suministro eléctrico y mantuvieron en riesgo sectores cercanos a los generadores de energía de la isla.

Más tarde, poco antes de las 17:00 horas y a través de la misma red social, la alcaldesa de Lebu posteó que “gracias a las gestiones de nuestro municipio, Conaf envió un avión con retardante, ayudando en el combate contra el incendio de pastizales y evitar el rebrote“.