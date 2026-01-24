Ex carabinera “La Mami” queda en prisión preventiva por millonario robo a Brinks en Rancagua

El robo ocurrió en agosto de 2024 en la ciudad de Rancagua, cuando un grupo de sujetos logró sustraer más de 11 mil millones de pesos desde una sucursal de una empresa de valores.

Tras ser formalizada, la ex carabinera apodada “La Mami”, Claudia Bustamante, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta participación en el denominado Caso Brinks.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la imputada fue acusada de los delitos de asociación ilícita y robo con intimidación en el marco del Caso Brinks. Además, enfrenta cargos por robo frustrado en lugar habitado y asociación delictiva vinculados al Caso Prosegur.

La Fiscalía indicó que Bustamante habría encabezado un grupo de carabineros de Rancagua que entregó cobertura a los delincuentes durante el millonario asalto a la empresa de transporte de valores. Asimismo, se le atribuye haber colaborado en el intento de robo frustrado contra Prosegur.

Cabe recordar que el robo ocurrió en agosto de 2024 en la ciudad de Rancagua, cuando un grupo de sujetos logró sustraer más de 11 mil millones de pesos desde una sucursal de una empresa de valores.

Conocida como “La Mami”, la ahora ex funcionaria tenía una trayectoria de 29 años de servicio en la institución. Se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales de Rancagua, posición que presuntamente le permitió acceder a información privilegiada.

Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, la mujer cumplía un rol fundamental al entregar información clave a la banda delictual, la cual estaba integrada por más de una veintena de civiles y otros cinco carabineros que ya fueron expulsados de la institución.

En la audiencia, se fijó el 16 de febrero como fecha límite para el plazo de investigación, momento en el que la Fiscalía deberá presentar la acusación para el juicio oral.