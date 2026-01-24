VIDEO – “Váyanse a su país a hacer eso”: La medida de Carabineros frente a turistas que ingresaron al río Futaleufú con motos de agua

Esta es una zona protegida de alto valor ambiental y ecológico en la Región de Los Lagos.

Una situación inesperada ocurrió en Futaleufú, en la Región de Los Lagos, cuando un grupo de turistas, acompañados por chilenos, ingresó al Río Futaleufú con motos de agua, una actividad que está estrictamente prohibida por la ley.

Varios usuarios locales compartieron videos mostrando a los turistas antes de ingresar al río, cuando fueron reprochados por habitantes de la zona, así como el momento exacto en que avanzaron con los vehículos motorizados sobre el agua.

En uno de los registros, un hombre le grita a uno de los extranjeros “Go away from here. You are doing ilegal shit here. Go to your country to do that shit” (Vete de aquí, estás haciendo algo ilegal, váyanse a su país a hacer eso).

Otra persona intervino desde el interior del auto pidiéndole que se calmara, y la respuesta fue “Cálmate tú, sabes que están haciendo algo ilegal”.

Los habitantes del sector advirtieron que sabían quiénes eran y que llamarían a Carabineros. En ese momento apareció un ciudadano chileno que viajaba con los turistas y aseguró: “Compadre, a mí me contrataron, no tengo nada que ver”. A pesar de esto, los presentes le pidieron que retirara las motos de agua, recordándole que el río es una zona protegida, y él replicó “A mí me están pagando por llevar la camioneta”.

Las advertencias, sin embargo, no detuvieron la acción del grupo, que más tarde fue visto usando las motos de agua en el Río Futaleufú, lo que constituye una infracción según la Ordenanza de Medio Ambiente Municipal.

Finalmente, la situación tuvo un desenlace positivo, ya que tras las intervenciones de los habitantes locales, Carabineros de Futaleufú lograron poner fin a la actividad. Según los videos compartidos por los usuarios, los turistas y los acompañantes chilenos fueron retirados del lugar por las autoridades, aunque hasta ahora no se ha confirmado si hubo detenciones.