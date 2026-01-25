VIDEO – Trama Bielorrusa: el momento exacto en que Ángela Vivanco salió de su casa tras ser detenida

La ex ministra de la Corte Suprema será formalizada este lunes por los delitos de cohecho y lavado de activos.

La noche de este domingo, funcionarios del OS7 de Carabineros llegó hasta la casa de Ángela Vivanco para llevársela detenida, en el marco del caso conocido como Trama Bielorrusa. De hecho, fue ella misma quien los recibió en la entrada y los dejó pasar.

La orden de detención en contra de la ex ministra de la Corte Suprema fue emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, según confirmó la Fiscalía Regional de Los Lagos.

De esta forma, Vivanco será formalizada durante este lunes por los delitos de cohecho y lavado de activos, debido a las decisiones que tomó en distintas causas en las que participó cuando ejercía en el máximo tribunal.

Juan Valladares, abogado de la ex magistrada, reconoció a Radio Biobío que se enteró a través de la prensa de las diligencias que estaban realizando en la casa de su defendida. Tras esto, se dirigió de inmediato a acompañarla.

Tras más de una hora, pasadas las 23:00 horas, cámaras de la prensa captaron el momento en que, una vez detenida, Ángela Vivanco salió de su casa acompañada de dos uniformados a cada lado. Incluso se la llevaron esposada, lo cual no se pudo ver directamente debido a que había tapado sus manos.