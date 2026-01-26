Ministro Cordero y el impacto tras detención de Ángela Vivanco: “Es un golpe institucional muy severo”

El ministro de Seguridad abordó la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, quien será formalizada este lunes en el marco de la Trama Bielorrusa.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien este lunes será formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado afirmó que la detención de la ex jueza “es una imagen muy fuerte, porque con indiferencia de quién se denomine, la detención de un ex ministro de la Corte Suprema, que además fue removido a su cargo por los hechos a los cuales está asociado a su detención, es por cierto un golpe institucional muy severo”.

Qué dijo el ministro Cordero sobre la detención de ex ministra Ángela Vivanco

Lo anterior, debido a que en “sociedades polarizadas”, los tribunales supremos “cumplen un rol muy determinante como árbitros de esa tensión. Entonces, cuando usted tiene a su vez un impacto de un caso de corrupción en la Corte Suprema, ese árbitro institucional, por cierto, se ve debilitado en el fondo”.

En este contexto, aseguró que en Chile “no tenemos registros históricos de una situación similar en el pasado en la trayectoria de la Corte Suprema. Los conflictos que uno podría decir que tuvieron en el borde de asuntos penales en el siglo XIX, principios del siglo XX, la Corte Suprema, en nada se asemejan a esto, tenían que ver con otro tipo de disputa”.

A lo que agregó: “Es una cuestión muy severa, y en mi opinión, es una cuestión más severa todavía en el contexto y el rol que cumple la Corte Suprema”.

Por otro lado, el ministro Cordero abordó la reacción del Colegio de Abogados ante el caso, afirmando que situaciones de este estilo afectan directamente la percepción sobre la judicatura. “Para cualquier abogado, ver una circunstancia de estas características tiene un impacto muy corrosivo porque cuestiona la independencia e imparcialidad de los jueces“, expuso.