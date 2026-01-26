“No hubo resistencia”: Fiscalía detalla cómo fue la detención de Ángela Vivanco y cuáles serán las próximas diligencias

El Ministerio Público sostiene que Vivanco podría haber cometido delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.

Personal del OS7 de Carabineros, junto a la Fiscalía Regional de Los Lagos, detuvo la noche del domingo a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está imputada en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

La detención fue encabezada por el fiscal Marco Muñoz y se realizó pasada las 23:00 horas del domingo, junto con la entrada y registro del domicilio de la ex jueza.

El nombre de Ángela Vivanco surgió después de que se registrara el teléfono del abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios. Más adelante, se dio a conocer que la abogada, en su rol como ministra de la Corte Suprema, podría haber influido en un fallo a favor de la empresa bielorrusa Belaz-Movitec.

Fiscalía detalla cómo fue la detención de Ángela Vivanco y cuáles serán las próximas diligencias

En 2023, Vivanco asumió de manera provisoria la presidencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que revisó un recurso por incumplimiento de contrato de la empresa Belaz-Movitec SpA con la estatal Codelco.

Aunque la Corte de Apelaciones de Copiapó había determinado que la compañía bielorrusa debía pagar 20 millones de dólares a Codelco, la Tercera Sala de la Corte Suprema, encabezada por Vivanco, falló a favor de Belaz-Movitec, determinando que Codelco debía pagar esa misma cifra a la empresa.

Por este caso, la Fiscalía sostiene que Vivanco podría haber cometido delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.

El fiscal Marco Muñoz evitó entregar detalles sobre la detención y la investigación, pero confirmó que todo se desarrolló con normalidad, tanto en la detención como en la ejecución de la orden de entrada y registro en el domicilio de la exministra.

“Se dio cumplimiento a una resolución judicial emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo objetivo era practicar la detención y entrada y registro de Ángela Vivanco Martínez”, explicó Muñoz.

“La diligencia se practicó cumpliendo todas las formalidades legales, se le leyeron los derechos que le corresponden y todo se desarrolló con normalidad (…) no hubo ningún inconveniente ni altercado”, agregó.

“La medida se ejecutó sin ninguna oposición ni inconveniente, cumpliéndose en el momento oportuno, tras contar con la resolución respectiva”, complementó el fiscal.