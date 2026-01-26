Balacera mortal en partido por damnificados de incendios en La Florida: uno de los fallecidos recibió 27 tiros

Los homicidios se produjeron tras un partido benéfico para los damnificados por los incendios en Ñuble y Biobío.

Dos hombres murieron en una balacera durante la noche del domingo 25 de enero tras ser atacados a tiros al finalizar un partido deportivo en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios Fiscalía de Chile, la balacera ocurrió cerca de la medianoche en el sector de la Villa O’Higgins.

Según los primeros reportes, ambos jóvenes adultos fueron agredidos con múltiples disparos por personas aún no identificadas, y las razones del ataque se encuentran bajo investigación.

El fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios, Sergio Ortega, indicó que “uno de los fallecidos en la balacera recibió al menos 27 impactos de bala, mientras que el otro más de 8, lo que sugiere la intervención de más de un atacante”.

La fiscalía, junto a la Policía de Investigaciones, trabajó durante toda la noche en el lugar de los hechos, ubicado en la comuna de La Florida, para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Finalmente, se informó que ambos hombres fueron encontrados sin vida en plena vía pública de La Florida, ingresando al Hospital Eloísa Díaz ya fallecidos.

De acuerdo a las fuentes policiales, la balacera ocurrió luego de un partido deportivo en una cancha del sector Aconcagua, organizado con el objetivo de recaudar fondos para las personas afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío.