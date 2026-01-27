Caso Julia Chuñil: por qué el Juzgado autorizó la demolición de casa y bodega en predio donde realizan búsqueda

El Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió la solicitud de Fiscalía para demoler las estructuras ubicadas al interior del predio de Julia Chuñil, en medio de la búsqueda de su cuerpo.

En medio de la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en el predio ubicado en la comuna de Máfil, lugar que habitaba junto a una de sus hijas, el Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la demolición de la casa y la bodega que se encuentran en el sitio de las pesquisas.

“Teniendo presente que es evidente que dichas diligencias conllevan la afectación del derecho a la propiedad, razón por la cual es evidente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo noveno del Código Procesal Penal se requiere autorización judicial para efectos de realizar esas diligencias y estimando el tribunal que efectivamente aquellas son esenciales para la investigación, el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo anteriormente indicado, va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio”, sostuvo el juez Andrés Riveros.

Con esta determinación, el Ministerio Público podrá llevar a cabo la demolición parcial o total de las construcciones que se encuentran en el lugar. Además, obtuvieron la autorización de retirar cierta vegetación del sitio y llevar a cabo excavaciones.

Caso Julia Chuñil: los hallazgos en el predio donde vivía la dirigente mapuche

De momento, se ha dado a conocer que en una bodega del predio se encontró sangre humana y un machete.

“El trabajo pericial que se ha realizado ha permitido, en algunos lugares de interés, encontrar muestras de sangre humana que fueron señaladas ante los ministros de la Corte por ser un antecedente que ha ido surgiendo en estos días”, afirmó la fiscal Tatiana Esquivel en aquella ocasión.

La línea investigativa que maneja la Fiscalía apunta a los hijos de Julia Chuñil como responsables del crimen. En este sentido, acusan a Javier Troncoso de ser autor material del asesinato, situación por la cual permanece en prisión preventiva.

En tanto, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín se encuentran bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La defensa de los imputados, Karina Riquelme, no se opuso a la demolición, pero solicitó que se dejara claro “la fundamentación, el número de muestras, porque en otras oportunidades también se han solicitado diligencias en base a muestras biológicas que no han dado positivo a sangre humana“.

“Nosotros vamos a otorgar todo lo necesario para que Julia pueda ser encontrada o para que se aclare cualquier duda que haya en contra de la familia”, cerró.