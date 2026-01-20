La acusación que realizó uno de los hijos de Julia Chuñil tras salir de la cárcel: “Siempre hemos sido inocentes”

Pablo San Martín y Jeannette Troncoso dejaron la cárcel para cumplir con arresto domiciliario total. En tanto, Javier Troncoso permanece en prisión preventiva.

Mientras continúa la investigación por la desaparición y asesinato de Julia Chuñil, uno de sus hijos, Pablo San Martín, insistió en su inocencia y en la de sus hermanos en el marco del caso en donde son los principales sospechosos.

Tras abandonar la cárcel de Valdivia luego de quedar con la medida cautelar de arresto domiciliario total, el imputado aseguró que “siempre hemos sido inocentes, todos nosotros, mis hermanos hemos sido inocentes“.

Bajo este contexto, y después de que se le preguntara sobre los motivos por los cuales el Ministerio Público los acusa por el crimen, manifestó de manera tajante: “Por el poder que hay en este país“.

Dichas declaraciones la emitió en medio de una compleja situación judicial que enfrenta la familia. En el caso de Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, ambos se mantienen bajo arresto domiciliario total. Mientras que Javier Troncoso se encuentra en prisión preventiva, quien es apuntado de ser el autor material del crimen de Julia Chuñil.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía de Los Ríos, Troncoso habría golpeado y asfixiado a su madre, después de que ella defendiera a un adulto mayor que estaba en la casa, a quien Javier habría intentado robarle la pensión.

En este marco, siguen desarrollándose las diligencias en el predio donde vivía la dirigente mapuche, donde se ha producido el hallazgo de un machete, un hacha y manchas de sangre humana. Todo lo anterior se encuentra siendo analizado para poder determinar su origen.