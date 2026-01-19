Caso Julia Chuñil: hallazgo de sangre humana en su domicilio mientras que Corte de Valdivia mantiene cautelares para sus hijos

Un machete y un hacha quebrada fueron también encontrados con restos biológicos, cercanos a una pared manchada con sangre.

Las diligencias por la desaparición de Julia Chuñil dieron un giro relevante tras el hallazgo de sangre humana al interior de su domicilio en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. La adulta mayor, dirigente mapuche, permanece desaparecida desde noviembre de 2024 y la Fiscalía sostiene que el inmueble donde residía corresponde al sitio del suceso de un eventual homicidio.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó en un punto de prensa que las pericias realizadas en el predio ubicado en el sector El Ciruelo permitieron detectar evidencia biológica clave para la investigación. Según indicó, las diligencias “han permitido en algunos lugares de interés encontrar muestras de sangre humana“.

De acuerdo con los antecedentes recabados, peritos levantaron muestras de sangre desde un galpón cercano a la vivienda principal, donde se observaron manchas en una pared con un patrón que preliminarmente podría ser compatible con proyección. Junto a ello, se encontraron restos biológicos en dos herramientas que estaban en el interior del mismo recinto: un machete y un hacha quebrada.

Todo el material fue remitido al Laboratorio de Criminalística de Santiago para determinar si la sangre corresponde a Julia Chuñil y establecer su origen.

El hallazgo de sangre en el domicilio de Chuñil y las medidas cautelares para sus hijos

Las labores en el lugar han incluido excavaciones con maquinaria pesada tanto en las inmediaciones de la casa como en un terreno situado frente a la vivienda, en un esfuerzo por dar con el cuerpo de la mujer. Desde el Ministerio Público se ha señalado que el último posicionamiento del cadáver habría sido el propio domicilio, existiendo antecedentes de un posible traslado dentro del mismo predio.

El hallazgo de sangre al interior del inmueble reviste especial relevancia considerando que la Fiscalía investiga el caso como un hecho violento.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Valdivia, en la región de Los Ríos, confirmó el arresto domiciliario total para Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, hijos de la víctima. Ambos se encuentran formalizados por el delito de parricidio, donde el tribunal rechazó la apelación que buscaba dejar con la cautelar más gravosa a los tres hijos acusados de participar en el crimen.

Por su parte, Javier Troncoso permanece en prisión preventiva, sindicado por el Ministerio Público como el autor material del presunto asesinato, tras golpear y asfixiar a la adulta mayor.