Corte acogió querella por capítulos: el rol de Verónica Sabaj en el Caso Audios y los delitos por los que será formalizada

Con este fallo, el Ministerio Público tiene la luz verde para formalizar a la ex ministra de la Corte.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella por capítulos que el Ministerio Público presentó en contra de Verónica Sabaj en el marco del Caso Audios por diversas conductas irregulares durante el ejercicio de sus labores, como injerencias indebidas en causas judiciales.

En el fallo unánime, el tribunal de alzada consignó que “sólo procede la constatación de la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”.

“Esta Corte considera que los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos son suficientes para decretar su admisibilidad en todos sus extremos, sin perjuicio de lo que se pueda dilucidar en el proceso penal pertinente“, agregaron.

Con esta decisión judicial, ahora el Ministerio Público tiene la posibilidad de formalizar a Verónica Sabaj.

El rol de Sabaj en el Caso Audios

En octubre pasado, la Corte Suprema confirmó la remoción de Verónica Sabaj del Poder Judicial, luego de revelarse los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla y que dieron cuenta de irregulares conductas mientras ejercía como ministra de la Corte de Apelaciones.

Fue hace un año cuando un reportaje de The Clinic dejó al descubierto las conversaciones que mantuvo Sabaj con Hermosilla. En ellos quedó en evidencia que este último junto a Andrés Chadwick, realizaron gestiones para que la jueza arribara a la Corte de Apelaciones, lo que se concretó en mayo de 2020.

Incluso, la ex jueza le agradeció al abogado las gestiones realizadas para asumir en el tribunal de alzada. Debido a esto, lo ayudó en diversos temas con el fin de devolver el favor. “Tenemos un pacto forever”, le dijo ella en uno de los chats.

Tras darse a conocer esto, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra Sabaj, donde consignó que con Luis Hermosilla “mantuvieron comunicaciones de diversa índole a través de aplicaciones de mensajería, mediante las cuáles la querellada le solicitó beneficios para sí y para terceros. A cambio de ello, comprometió su independencia e imparcialidad en favor del abogado, lo que efectivamente se verificó a través de resoluciones judiciales que se consignan en la querella”.

Ahora, con el fallo de la Corte, la ex ministra enfrentará su inminente formalización por los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial (corrupción) y violación de secreto.