“Ella entregó todas las claves”: Ejecutiva bancaria despedida responsabiliza a Amparo Noguera por fraude millonario

En medio de la investigación, la ejecutiva entregó su versión de los hechos y apuntó a que las operaciones fueron autorizadas con las claves de la propia afectada.

Casi tres semanas han transcurrido desde que se dio a conocer la millonaria estafa que perjudicó a la actriz Amparo Noguera, provocándole la pérdida de aproximadamente $700 millones en apenas siete días.

Recientemente, cuatro individuos fueron imputados por su participación directa en el delito. Aunque esto representa un avance en la investigación, la recuperación del dinero perdido por la intérprete se ve complicada.

Ejecutiva bancaria fue despedida y responsabiliza a Amparo Noguera por fraude millonario

Según los antecedentes recabados en la pesquisa, habría sido Amparo Noguera quien autorizó y ejecutó todas las operaciones.

Esta versión fue respaldada por una ejecutiva bancaria, quien se vio involucrada en la estafa tras recibir un llamado de los delincuentes y ofreció su testimonio en televisión.

La ex trabajadora que fue finalmente desvinculada tras hacerse público el caso, explicó a Mega que “si tú no ingresas con una validación, yo no tengo acceso como ejecutiva dentro del mismo banco a poder ingresar a tus productos bancarios”.

“Por lo cual, información por parte del área de nosotros, que era la banca telefónica, imposible que se filtre”, aclaró.

La ejecutiva recordó que “la tipa dijo su nombre completo, y la verdad es que atendemos en el día un montón de llamados, entonces asociar una voz con el nombre, es difícil”.

Agregó que lo que le llamó la atención fue la combinación de RUT y voz, ya que: “Un RUT de 9 millones con la voz de una persona que se nota que es mucho más joven… ahí como que me saltó un poquito la alerta”.

La ejecutiva también señaló que el teléfono desde el que llamó la estafadora no estaba registrado en la base de datos del banco, por lo que tuvo que devolver la llamada al número “real”.

Fue en ese momento cuando los delincuentes lograron contactar directamente a la actriz, pidiéndole que atendiera la llamada del banco y siguiera los pasos indicados para completar la compra de los productos.

Finalmente, la trabajadora bancaria enfatizó que “en el caso de Amparo, queda claro que ella entregó todas las claves. De partida, cuando tú llamas al banco, pasas un filtro de validación que es tu RUT y la clave, y ella tenía acceso a esa información, claramente no pasa por un tema del banco”.