Amparo Noguera habló de la millonaria estafa de la que fue víctima: “Ocho días de tortura sicológica y miedo”

La actriz Amparo Noguera aseguró este viernes que vivió “ocho días de tortura sicológica y miedo”, al referirse por primera vez a la millonaria estafa que la afectó y por la cual la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una banda integrada por 11 delincuentes.

La reconocida artista empleó su cuenta de Instagram para abordar el tema y, manifestó que “como muchos saben, a lo largo de ocho días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco“.

Sobre el monto que le sustrajeron los antisociales, Amparo Noguera aclaró que “no fueron los 700 millones que algunos medios mencionaron, pero sí se llevaron los ahorros de casi 40 años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado“.

Además, la actriz apuntó que “hay otras víctimas también con pérdidas millonarias que vieron esfumarse de un día para otro los ahorros de toda su vida”.

Amparo Noguera dijo que no puede dar detalles de la estafa

Luego, indicó que, “lamentablemente, no puedo entregar detalles ni conceder entrevistas sobre este asunto. Se trata de una investigación compleja y especialmente delicada, en la que actualmente hay más de diez imputados privados de libertad, y cuya ventilación mediática me está vedada“.

En esa línea, Amparo recalcó que “no suelo pedir más de lo necesario, pero en esta ocasión debo solicitar respeto por parte de los medios de comunicación”.

Ahondó en el tema y manifestó que “dado que no estoy en posición de referirme públicamente a este tema, les ruego no enviar reporteros a esperarme fuera de mi domicilio o de los lugares que frecuento, ni intentar obtener declaraciones que sencillamente no puedo dar“.

“Aprovecho la ocasión para agradecer muy profundamente a todos quienes, una vez más, como a lo largo de toda mi carrera, me han mostrado todo su afecto y empatía“, concluyó.