La casa en la playa que se estaba construyendo la líder de la banda que estafó a Amparo Noguera

Jenny Ramos estaba terminando la construcción del inmueble en una localidad ubicada en la comuna de La Ligua.

Jenny Ramos es el nombre de la mujer que lideraba la banda que estafó a Amparo Noguera con más de $500 millones de pesos. Según la información a la que accedió La Tercera, fue ella quien se hizo pasar por la actriz en una llamada al banco donde solicitó desbloquear tarjeta, pudiendo así acceder a sus dineros.

De esta forma logró hacer millonarias compras en tiendas como MacOnline, Nike, Claro y Entel. También realizó retiros de créditos de consumo, fondos mutuos y millonarias sumas de su cuenta corriente.

La Policía de Investigaciones (PDI) la siguió entre noviembre y diciembre de 2025, logrando confirmar la lujosa vida que llevaba. Sin embargo, no contaba con el respaldo económico que demostrara los millonarios gastos que realizaba.

Uno de ellos tiene que ver con la construcción de una casa de dos pisos en la localidad de Longotoma, en la comuna de La Ligua, en la Región de Valparaíso. El inmueble estaba casi listo, solo faltaba la instalación de ventanas termopaneles, los cuales cotizó con un maestro que le cobraría $14 millones. Ella aceptó y, además, le pagó un adelanto de $11 millones.

Además de dicha casa, la mujer que lideraba la banda que estafó a Amparo Noguera mantenía una casa en La Pintana, en la que vivía su familia, y un departamento arrendado en La Florida.