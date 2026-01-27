Fiscal Parra aseguró que Luis Hermosilla la “subestimó” porque “pensó que no se iba a hacer nada” con el Caso Audios

Tras el cierre de la investigación por el Caso Audios, la fiscal Lorena Parra abordó el vínculo que mantuvo con Luis Hermosilla y realizó una autocrítica por pedirle ayuda para su nombramiento en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

En conversación con CNN Chile, la persecutora sostuvo que “claramente no le pasaría el currículum de nuevo. Ese es un acto que fue bien inocuo” y que con ello, “lo único que pretendía era que se conociera mi desempeño; de hecho, mi currículum refiere muchos casos acerca de mi trayectoria y nunca estuvo condicionado a nada”.

Por lo mismo, Parra recalcó que “el mayor ejemplo de aquello es que no me inhabilité en la causa, porque no había causal de inhabilidad”. Además, dejó en claro que esta situación fue transparentada con su respectiva jefatura.

Respecto a si habría sido oportuno dar a conocer de manera pública su vínculo con el abogado, señaló: “¿Cuál habría sido el objetivo? ¿En qué habría cambiado? Nosotros estábamos decididos a investigar. El teléfono lo incautamos nosotros con orden judicial. Extrajimos la información nosotros con orden judicial. Esos chats se pusieron en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.

“Nunca le pedí nada”

En esta entrevista, la fiscal Lorena Parra cree que, debido al vínculo que tenían, Luis Hermosilla “subestimó el sistema entero y pensó probablemente que no se iba a hacer nada. Pero quien nada hace, nada teme. Cuando recibimos este audio y abrimos de oficio, y después recibimos el celular, dijimos: esto es grave, hay que investigarlo, y se formó un equipo. Nunca pensamos en una cosa distinta. Ahora, lo que él hubiese pensado en realidad escapa de nuestra posibilidad”, indicó.

Además, cree “probable” que el abogado pensara que no avanzarían en la indagatoria. “Yo creo que él le atribuyó una importancia que no tenía. Se imaginó cosas que no habían ocurrido. Yo debo ser muy honesta: él nunca me pidió nada, ni yo tampoco nunca le pedí nada. Él nunca estuvo condicionado a nada. Eso es importante que quede claro”, aseveró.