Simuló el robo de su teléfono: cómo la ex ministra Letelier habría obstruido investigación por tráfico de influencias

La ex ministra de la Corte Suprema se excuso de entregar su teléfono acusando que sufrió un asalto. Sin embargo, la investigación del caso desechó su relato y se ordenó el allanamiento de su departamento en el marco de la indagatoria por nombramientos judiciales.

La ex ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, habría simulado el robo de su teléfono con el fin de no entregarlo a la Fiscalía de Valparaíso, que lo requería en el marco de la investigación por nombramientos judiciales, donde aparece como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos

43 días después de ello, la PDI no encontró rastro del asalto y ubicó a la ex jueza en su departamento a la hora de los supuestos hechos y probó que el chip de su celular se activó en el aparato móvil de su hija, quien también es magistrada, menos de una hora después de que haya realizado la denuncia.

Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2025, donde un funcionario de la PDI le comunicó que necesitaban reunirse con ella para un “requerimiento presencial”, donde la iban a solicitar e la entonces ministra que entregara su equipo de manera voluntaria, además de su computador.

Cómo la ex suprema simuló el robo de su teléfono

Sin embargo, según reveló el medio Reportea, Letelier no entregó su teléfono, ya que al día siguiente de la comunicación presentó una denuncia por el robo de su móvil. En este marco, relató que había salido de su departamento para ir a comprar a una tienda cercana y que en ese transcurso, un hombre en bicicleta le sustrajo su dispositivo móvil.

Durante las semanas siguientes reiteró su versión y añadió que la Corte Suprema le facilitó un teléfono de reemplazo, pero que no pudo rescatar ningún dato del celular que supuestamente le habían robado.

En paralelo, el Ministerio Público investigó el presunto robo que sufrió la ex ministra. Allí, el citado medio accedió al informe de la indagatoria, el cual establece que Letelier no aparecía en los registros de las cámaras de seguridad del sector en el horario que había dicho que sufrió el asalto. Sumado a ello, el conserje del edificio declaró que ella no había salido ni entrado a su departamento después de las 19:00 horas del día del supuesto robo; y el chip de su celular fue traspasado a otro teléfono a menos de una hora de que presuntamente se lo habían robado.

El equipo telefónico en el que se instaló el chip aparece bajo el nombre de Bárbara Quintana Letelier, su hija, y actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Frente a estos antecedentes, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicitó al 7° Juzgado de Garantía una autorización para allanar el departamento de Letelier. El Tribunal acogió la petición y el allanamiento se llevó a cabo el pasado 14 de enero, donde se requisaron dos aparatos.

Los delitos por los que la ex ministra María Teresa Letelier es investigada

María Teresa Letelier, quien se retiró de la Corte Suprema a fines de 2025 por cumplir el límite de edad de 75 años, se encuentra siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, revelación de secreto y prevaricación. Lo anterior, a raíz de chats que se hallaron en los teléfonos de Luis Hermosilla y el ex ministro de las cortes de Santiago y Copiapó, Juan Poblete.

Fue en este contexto, en que aparecieron rastros de gestiones políticas en las que habría sido parte para llegar a la Corte Suprema en 2021, y la ayuda que le habría dado a Poblete, a quien se le acusa de autorizar espionaje ilegal del Ejército a denunciantes de corrupción y al periodista Mauricio Weibel.

De hecho, en cinco oportunidades votó en favor de Poblete, sin inhabiilitarse ni informar al máximo tribunal sobre su estrecha amistad con él.

Dentro de la causa en donde Letelier figura como imputada, también se investigan otros nombramientos judiciales, como por ejemplo la del ex ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, quien fue destituido en noviembre de 2025 por su vínculo con Hermosilla.