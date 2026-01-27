“No podemos dar ningún antecedente”: Fiscalía confirmó que existe desconocida investigación contra Andrés Chadwick

Lorena Parra reveló que en dicha causa, a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el ex ministro está en calidad de imputado y se inició hace unos meses.

La fiscal Lorena Parra reveló que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente lleva adelante una investigación en contra de Andrés Chadwick, de la cual no pudo entregar mayores detalles.

En entrevista con CNN Chile, la persecutora abordó los avances en los denominados Caso Audios, Caso Factop y la arista Parque Capital. Respecto a ellas, descartó que el ex ministro se encuentre en calidad de imputado.

Según explicó, esto se debe a que “no es que no se le haya querido investigar o que se haya tomado una decisión arbitraria de no formalizarlo. Lo que pasa es que el sujeto activo es un sujeto calificado: debe ser funcionario público, a diferencia de Luis Hermosilla, que sí lo era, porque en esa época era abogado del Ministerio del Interior y cumplía una función pública”.

Durante la conversación, la fiscal fue consultada respecto a si existe otra investigación en contra de Andrés Chadwick, confirmando que “existe una más”, donde está en calidad de imputado. Sin embargo, precisó de inmediato que dicha causa es de carácter reservada, por lo que “no podemos dar ningún antecedente”.

Aunque se quiso ahondar más, Parra insistió en que “preferiría no dar más información porque, efectivamente, por los delitos que se investigan, es importante mantener la reserva”. Aún así, reveló que se inició hace unos meses y no tiene nada que ver con los casos Audios o Factop.