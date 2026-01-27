Gobierno cancela visas y expulsa a turistas que ingresaron con motos de agua al río Futaleufú

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, confirmó que los involucrados deberán salir del país y que sus autorizaciones de ingreso serán anuladas.

Las autoridades ratificaron la revocación de las visas de turismo y el inicio del procedimiento de expulsión contra cuatro ciudadanos rusos que se encontraban en el país como turistas, quienes fueron sorprendidos circulando en motos de agua por el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos.

El hecho quedó al descubierto luego de una denuncia realizada por vecinos del sector.

La situación tomó amplia difusión en redes sociales tras la publicación de registros por parte del colectivo Defendamos la Patagonia, donde se advertía que las motos acuáticas se desplazaban por diversos puntos del sur del país, incluyendo áreas protegidas. Esto generó la reacción de la comunidad local y derivó en una fiscalización por parte de Carabineros.

En varios de los videos compartidos en la red social X, se observa a los cuatro turistas rusos siendo encarados por habitantes de la zona.

De acuerdo con lo informado por Bio Bío, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, confirmó que los involucrados deberán salir del país y que sus autorizaciones de ingreso serán anuladas.

“Sus visas de turistas van a ser canceladas y eso de cuenta de que cuando queremos que avance la ley en lo que corresponde, avanza con todas las instituciones que deben hacerlo”, sostuvo Pardo.

Desde Carabineros, el capitán Pablo Goye, de la Tercera Comisaría de Futaleufú, indicó al mismo medio que no se habían registrado hechos similares en ese río, aunque recalcó que se reforzará la presencia policial para evitar nuevos episodios de este tipo.

A estas acciones se suma un trabajo coordinado con la Armada, con el propósito de aumentar la fiscalización en este tipo de entornos naturales.

“Ya tomamos contacto con la Armada, vamos a realizar unos servicios en conjunto, y también con personal de seguridad comunal, para tener mayor presencia en el río para que se evite tener estas situaciones”, señaló el capitán Goye.

Tanto Carabineros como la Subsecretaría de Turismo subrayaron la importancia de las denuncias realizadas por la ciudadanía, las que permiten detectar infracciones y activar los protocolos correspondientes ante vulneraciones en zonas protegidas.