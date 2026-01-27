Jorge Zepeda llega a la Suprema: Senado ratifica último nombramiento del Presidente Boric

Durante una sesión especial realizada la mañana de este martes, el Senado dio su aprobación unánime a la propuesta del Ejecutivo.

Este martes, el Senado dio su aprobación, con 37 votos a favor, al último nombramiento realizado por el presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema. El elegido fue el magistrado Jorge Luis Zepeda, quien cuenta con 42 años de trayectoria en el Poder Judicial.

De acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de designaciones, el nuevo integrante del máximo tribunal expuso previamente ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Durante esa instancia, la presidenta de la comisión, la senadora Paulina Núñez, presentó un informe detallado sobre la carrera de Jorge Zepeda dentro del Poder Judicial.

A ello se sumó la intervención del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien también abordó los antecedentes profesionales del magistrado.

En la discusión se puso énfasis en la extensa trayectoria de Zepeda, quien integró la quina por derecho propio, al ser el juez con mayor antigüedad en el Poder Judicial.

Asimismo, se resaltó su condición de funcionario de carrera, sus evaluaciones sobresalientes y su amplia experiencia en distintos tribunales del país, incluyendo desempeños en las regiones de Coquimbo, Magallanes y Metropolitana.

En el transcurso del debate, parlamentarios recordaron la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señalando que no existe certeza sobre el comportamiento que puedan tener los ministros una vez que son designados por el Senado.

El senador Rodrigo Galilea (RN) indicó a Emol que “nadie está libre de que una nominación falle, de que una persona se desvíe de lo que era su mandato en la Corte Suprema. Me parece completamente injusto empezar a intentar a endosar y buscar segundas intenciones en todas las personas que eventualmente participaron (de los nombramientos)”.