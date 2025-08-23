Confirman que uno de los tripulantes de lancha siniestrada en Punta Arenas fue encontrado con vida

“La persona se encuentra estable a bordo del OPV Marinero Fuentealba, siendo evaluado por personal médico”, informaron desde la autoridad marítima.

Durante la tarde de este sábado se confirmó el hallazgo con vida de uno de los tripulantes de la Moto Nave “Ana Belén” que sufrió un accidente el pasado jueves 21 de agosto en Punta Arenas, región de Magallanes.

El capitán de navío y gobernador marítimo de Puerto Williams, Manuel Iturria informó “hoy a las 10:31 horas fue encontrado con vida uno de los tripulantes de la nave Ana Belén, identificado como Juan Andrés Rojas Casco”.

En esa línea, Iturria aseguró que la persona está en buenas condiciones y ya acompañada por personal de la Armada.

“La persona se encuentra estable a bordo del OPV Marinero Fuentealba, siendo evaluado por personal médico”, apuntó la autoridad marítima.

Desde la institución, además, se detalló que el rescate se produjo luego de que un nadador se lanzara al rescate desde el Helicóptero N-44. Ahí, el rescatista ayudó a nadar hasta la nave de auxilio, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Iturria, completó señalando: “Queremos reafirmar nuestro compromiso como Armada que seguiremos haciendo todos los esfuerzos por tratar de encontrar al resto de los tripulantes”.

La institución, con anterioridad, informó que “el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa”.

“Son 114 servidores navales desplegados en total y mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”, declaró el comandante Iturria en los días previos..