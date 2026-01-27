Embarcación salmonera se hunde y deja seis personas desaparecidas en la Región de Los Lagos

La Autoridad Marítima activó de inmediato un operativo de rescate, logrando salvar a dos personas mientras seis tripulantes siguen desaparecidos.

Durante la mañana de este martes, se informó sobre la desaparición de al menos seis personas tras el hundimiento de una embarcación salmonera en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

Desde la Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmaron que se activó el procedimiento de búsqueda y rescate marítimo (SAR) a primera hora, luego de que la embarcación “Koñimo I”, matrícula 3349 del puerto de Coronel, se hundiera en la zona.

Según informó Biobío, la embarcación salmonera prestaba apoyo a centros de cultivo salmonero.

Tras recibir la alerta, la Autoridad Marítima desplegó de inmediato los protocolos de emergencia, iniciando un operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar a dos sobrevivientes y constatar que seis tripulantes permanecen desaparecidos.

A causa de lo ocurrido, se activó un operativo de búsqueda y rescate que involucra a personal de la Armada, Senapred, Gobernación Marítima de Puerto Montt, las capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, además de botes salvavidas.

Los rescatados fueron atendidos siguiendo los procedimientos establecidos, mientras que las labores de búsqueda continúan enfocadas en localizar a las seis personas aún no encontradas.

Daisy Gallardo, comandante de bote salvavidas de Puerto Montt, indicó al medio antes señalado que voluntarios fueron enviados hasta el sitio del suceso para “poder apoyar las labores de búsqueda”.

“Nos desplegamos con buzos y embarcaciones para poder colaborar y trabajar durante el día de hoy en el sector”, dijo.