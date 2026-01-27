Trama Bielorrusa: la respuesta de la defensa de Ángela Vivanco por foto de fajos de billetes que presentó Fiscalía como antecedente

El abogado defensor de Ángela Vivanco le bajó el perfil al hallazgo y también se refirió a la declaración de Silber, quien reveló su plan para “tomar control de la Tercera Sala” y destruir chats con Hermosilla.

En la antesala de la segunda jornada de formalización, la defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuestionó uno de los antecedentes que puso sobre la mesa la Fiscalía, el cual tiene que ver con una fotografía en la que se muestran fajos de billetes, pasaportes y otros objetos sobre una cama en un hotel de Buenos Aires.

De acuerdo al Ministerio Público, dicho dinero podría ser parte de los montos de pagos en efectivos que se investigan en la Trama Bielorrusa por presuntos sobornos.

Frente a esto, el abogado defensor, Jorge Valladares, desdramatizó los hallazgos señalando que “uno se puede cuestionar todo”. En este sentido, aseguró que “tener dinero no es delito y tener dinero arriba de la cama tampoco es delito“, afirmando que esto no acredita una conducta ilícita de Vivanco.

“Si hay un dinero en la cama, ese dinero está asociándose, supuestamente, a mi representada. Y esa asociación está hecha sobre la base de la presencia de unos aros. A mí me parece que en realidad es una exageración, es una conclusión bastante apresurada y extrema respecto de un dato bastante pequeño“, añadió.

Defensa de Ángela Vivanco se refirió a la declaración de Gabriel Silber

Por otro lado, el jurista se refirió a la declaración que emitió en la causa el ex diputado Gabriel Silber, abogado que trabajaba como socio de Mario Vargas y Eduardo Lagos.

En este marco, Silber dio a conocer la estrategia que tenía Ángela Vivanco para destruir chats con Luis Hermosilla y su plan para denunciar a ministros de la Suprema a través de una ONG, con el fin de “tomar el control de la Tercera Sala” del máximo tribunal.

“Creo que cualquier declaración, y esto lo digo en general, no lo digo en atención específica, pero toda declaración que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal, tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, digamos, bajo ese tamiz, valga la redundancia, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita si es que pueden tener la expectativa de no ser perseguidos“, sostuvo el abogado que encabeza la defensa de la ex suprema.

Sumado a ello, el defensor negó que Vivanco entregara intencionalmente un teléfono con información borrada.

“Eso no es efectivo, porque no es el único teléfono. Ese teléfono fue el que se incauta a propósito del teléfono que ella usaba en el Poder Judicial, y ese teléfono, por los procedimientos que tenía el Poder Judicial, es que se entrega de la manera en que se entregó. Ella no es responsable de esa situación. No es efectivo que haya intencionadamente borrado, no, eso no es efectivo”, afirmó.