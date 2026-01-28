Tras la aprobación de Providencia: el rol del Consejo de Monumentos en el regreso del general Baquedano a Plaza Italia

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, espera que el monumento esté en su tradicional plinto para la inauguración del nuevo eje Alameda-Providencia.

El Consejo Municipal de Providencia aprobó el regreso del monumento del General Baquedano a su tradicional plinto en la Plaza Italia, después de casi cinco años.

Actualmente se encuentra en el Museo Histórico Militar, luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales la retirara en 2021 luego de ser blanco de ataques de manifestantes, en el marco del Estallido Social.

“En el arreglo de Alameda-Providencia, que se ha hecho una inversión importante, ha cambiado la fisonomía del lugar. Hoy día ya no tenemos la antigua rotonda, y queda una explanada hacia el río, donde también tenemos planes de restauración del Genio de la Libertad. Que la escultura está bien, pero el plinto está muy dañado“, dijo Jaime Bellolio, alcalde de Providencia.

Respecto al daño que presenta el plinto, el jefe comunal señaló que “más adelante vamos a traer al concejo la carpeta con los elementos técnicos, que ya ingresamos, para ver cómo está el plinto y luego poder restaurarlo a su origen. Le faltan algunos bronces y placas que eran importantes del conjunto escultórico original, y ya se están haciendo las obras del monumento público a Gabriela Mistral y las mujeres de Chile”.

Si bien ahora se aprobó la licitación para el traslado del General Baquedano a Plaza Italia, el Consejo de Monumentos Nacionales juega un rol fundamental. Es este organismo el que definirá la fecha en que se concretará.

Bellolio espera que el monumento esté en su lugar cuando se lleve a cabo la inauguración del nuevo eje Alameda-Providencia, junto con el homenaje a Gabriela Mistral.