Los sorprendentes errores que tienen en la mira al Registro Civil

Pese a que entregó sus respuestas sobre cada uno de los casos, lo insólito de ellos despertó alertas sobre cómo está operando.

Serios cuestionamientos enfrenta por estos días el Registro Civil e Identificación, a raíz de dos errores en sus bases de datos que afectaron tanto a un adulto como a un menor de edad, los que pusieron al servicio en la mira.

El primer caso corresponde a Fernando Marcone García-Huidobro, un hombre que denunció que “desde abril del año pasado intento corregir un error que nunca cometí: el Estado de Chile me divorció por equivocación“.

En una carta que dirigió a El Mercurio, el individuo explicó que “en mi partida de matrimonio apareció una subinscripción de divorcio inexistente. El propio Registro Civil reconoció que se trataba de un error y realizó una rectificación administrativa. Sin embargo, dicha rectificación no explica qué se corrigió. En los documentos oficiales sigo existiendo en un curioso limbo administrativo: divorciado y no divorciado al mismo tiempo“, detalló.

“Lo insólito no es que el Estado cometa un error, los errores ocurren. Lo verdaderamente preocupante es que resolverlo resulte más complejo que cometerlo, y que el ciudadano deba transformarse en gestor del propio Estado, invirtiendo tiempo, energía y paciencia, sin obtener una solución definitiva”, cuestionó Marcone.

La respuesta del servicio ante la denuncia de Marcone

Consultado respecto de este caso, desde el Registro Civil plantearon que “la subinscripción de divorcio mencionada por el lector no se originó en un error del Registro Civil, sino en una orden judicial emitida con un error de transcripción, dictada por el 4° Juzgado de Familia de Santiago“.

“Como servicio de carácter registral, el Registro Civil no califica ni puede modificar el contenido de las sentencias judiciales”, añadió, y planteó que “una vez advertido el error contenido en la sentencia del tribunal y revisados los antecedentes, el servicio procedió a practicar una rectificación administrativa el 23 de septiembre de 2025, eliminando la subinscripción improcedente y restituyendo la inscripción de matrimonio a su estado original“.

“Tal como el propio interesado puede comprobar al descargar su certificado de matrimonio, el documento no registra inscripciones de divorcio, y en los sistemas informáticos del servicio, así como en los sistemas de los organismos que consultan dicha información por interconexión, su estado civil figura correctamente como casado”, concluyó el Registro Civil.

El otro error que puso en la mira al Registro Civil

El segundo caso que tiene en la mira al Registro Civil se vincula con la familia de Pedro Montero, quien registró problemas cuando intentó viajar a Perú junto a su hijo de 6 años, luego de que la cédula de identidad del menor de edad generó una alerta de Interpol tanto cuando salió como a su regreso a Chile.

“Tuvimos que llevarlo a una oficina con un policía para que lo registrara. Esto, tanto al ingreso como a la salida del país”, reveló Montero.

En esa línea, definió como “extraño” lo que vivió con su hijo, y cuestionó el criterio que emplea el Registro Civil “para enviar alertas a Interpol respecto de cédulas que acaban de emitir”.

“Según la policía peruana, esto pasaba con todas las cédulas emitidas en 2025 ya que el SRCI, sin discriminar, ni siquiera por edad, activó una alerta a las cédulas emitidas en 2025“, sostuvo el hombre.

Por su parte, desde el servicio apuntaron que “la cédula de identidad del hijo del señor Pedro Montero se encuentra plenamente vigente y no registra ningún tipo de alerta ni impedimento para viajar”.

Indicaron a la vez que “cada país ejerce su derecho soberano para definir y aplicar los controles migratorios al momento del ingreso a su territorio, lo que incluye verificaciones adicionales por parte de sus autoridades”.