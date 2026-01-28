Naufragio en Reloncaví: encuentran tercer fallecido y siguen las labores de búsqueda

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó a través de su cuenta en X el hallazgo de un tercer fallecido en la zona donde se realizan las labores de búsqueda tras el naufragio de la embarcación salmonera Koñimo, ocurrido en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

Tras este acontecimiento, se eleva a tres el número de pescadores muertos producto del accidente registrado en la madrugada del martes. La autoridad marítima confirmó mediante redes sociales que el cuerpo corresponde a una de las personas que se mantenían desaparecidas.

Los dos primeros fallecidos fueron identificados como Cristián Maldonado y Luis Figueroa. De acuerdo con lo informado por la fiscal regional de Los Lagos, María Angélica de Miguel, ambos fueron encontrados al interior de la nave siniestrada, la cual se encontraba a cerca de 40 metros de profundidad.

“La prioridad es esclarecer lo ocurrido. Como comprenderán, lo primero es recuperar los cuerpos de quienes aún no han sido encontrados. Esa es la labor fundamental para entregar tranquilidad a sus familias”, señaló la fiscal.

Por su parte, la Armada indicó que la recuperación de los cuerpos se realizó conforme a los protocolos establecidos, siendo posteriormente entregados a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para los peritajes correspondientes.

Las labores de búsqueda continúan en desarrollo, con un amplio despliegue de medios marítimos, terrestres y aéreos, además de personal especializado y apoyo de distintas instituciones, con el objetivo de dar con el paradero de los cuatro pescadores que aún permanecen desaparecidos. En el operativo participan cerca de 70 personas.