Tras hallazgo de dos tripulantes: Fiscalía reveló dato que refuerza hipótesis del naufragio en Los Lagos

La fiscal María Angélica de Miguel confirmó que los cuerpos hallados estaban al interior de la embarcación hundida.

Los cuerpos de los dos tripulantes fallecidos tras el naufragio de la embarcación salmonera Koñimo I en el Estuario de Reloncaví no llevaban chaleco salvavidas, según confirmó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.

Según indicaron fuentes cercanas a la indagatoria, este hecho reforzaría la hipótesis de que los tripulantes estaban descansando cuando la embarcación se hundió, tal como lo planteó la empresa Salmones Austral.

De acuerdo con lo precisado por la fiscal De Miguel, las dos víctimas se encontraban al interior de la embarcación, la que permanece a unos 40 metros de profundidad, y ninguno portaba chaleco salvavidas.

Luego del naufragio ocurrido en horas de la madrugada de este martes, durante la jornada se encontraron los cuerpos de dos miembros de la tripulación, otros dos lograron sobrevivir y cuatro más permanecen desaparecidos.

Confirman identidad de dos tripulantes muertos tras naufragio

Los cuerpos de las dos víctimas fatales ya se encuentran en el Servicio Médico Legal para realizarles la autopsia respectiva y mañana miércoles se les entregarán a sus familias.

A los dos fallecidos tras el naufragio de la embarcación salmonera Koñimo I se los identificó como Cristian Maldonado y Luis Figueroa.

La fiscal manifestó que parte de la investigación deberá determinar el rol que ambos cumplían dentro de la tripulación de la nave.

Por otra parte, la persecutora indicó que los trabajos de peritaje en la embarcación, a cargo de la Armada y la PDI, se iniciarán luego de que se rescaten los cuerpos de los cuatro tripulantes que permanecen desaparecidos.