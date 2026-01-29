Trama Bielorrusa: revelan por qué Eduardo Lagos se negó a firmar su declaración

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, confirmó que existe un acuerdo con Eduardo Lagos, abogado en prisión preventiva, para que colabore en la investigación de la denominada Trama Bielorrusa, pese a que se negó a firmar su declaración.

Durante una nueva jornada de la formalización de Ángela Vivanco, la persecutora señaló que el imputado no firmó su declaración ante el Ministerio Público, la cual fue “solicitada por el abogado defensor del señor Lagos, quien solicitó previamente realizar un acuerdo de cooperación o de colaboración con el Ministerio Público, acuerdo que efectivamente suscribimos y en el cual él iba a prestar declaración”.

En dicha diligencia, “se le toma declaración al señor Lagos en presencia, en todo momento, de su abogado defensor, de dos fiscales del Ministerio Público, de Carabineros y de Gendarmería“.

Como el trámite se extendió más de lo esperado, se le citó al día siguiente para que continuara. Pero cuando se hacía una “recapitulación” de su testimonio el día anterior, “el señor Lagos dice: No, yo no voy a continuar declarando“.

La fiscal leyó un informe policial, el cual consignó: “Una vez finalizada la declaración, se procedió a la revisión de su contenido por parte del Ministerio Público, el abogado defensor y el propio imputado, comenzando este a querer realizar cambios sustanciales en su contenido —a lo que había dicho el día anterior—, lo que provocó discrepancias entre este, el señor Lagos, y su abogado defensor“.

Seguido a eso, precisó que esto “no significa que lo declarado por él, que por cierto se negó a firmar, no fuera cierto por el declarado“. Además, recalcó que “esta declaración si bien no ha sido firmada” por Eduardo Lagos, “tampoco ha desconocido este acuerdo de colaboración“.