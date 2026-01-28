Trama Bielorrusa: el millonario pago que habría recibido Loreto Carvajal y que investigará la Fiscalía

La senadora del PPD sería la quinta parlamentaria que se ha visto involucrada en la indagatoria.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, encargó al fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, iniciar una investigación por una nueva arista en el marco de la Trama Bielorrusa que involucra a la senadora Loreto Carvajal (PPD).

Según dio a conocer La Segunda, la indagatoria se abrirá tras la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien habría señalado que la parlamentaria recibió $300 millones para que Yamil Najle se convirtiera en el nuevo Conservador de Bienes Raíces de Chillán.

De esta forma, a principios de febrero se llevará a cabo una audiencia en el que se discutirá la legalidad del testimonio y si el Ministerio Público puede usarlo como prueba. Esto, luego de que Lagos asegurara que su declaración no se incluyó en la carpeta investigativa.

El medio antes citado consignó que la senadora Carvajal habría recibido el pago por parte de Najle con el fin de realizar gestiones a favor de su nombramiento.

Los parlamentarios involucrados en la Trama Bielorrusa

Con la senadora Loreto Carvajal, son cinco los parlamentarios “salpicados” por la denominada Trama Bielorrusa.

Entre ellos se encuentra la senadora Paulina Vodanovic (PS), cuyo nombre apareció en una escucha telefónica entre un operador judicial y uno de los conservadores imputados. A raíz de esto fue considerada “sujeto de interés”. por lo que se le consideró un “sujeto de interés”.

Al respecto, ella declaró que no aceptará “que se ponga en duda mi honra, ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora sobre la base de insinuaciones, trascendidos o filtraciones interesadas”.

El diputado Cristián Araya (REP) también fue mencionado. Según indican los antecedentes, Sergio Yáber, acusado de lavado de activos, le habría entregado $1,7 millones. El ex conservador quería pedirle ayuda para que no se aprobara la acusación constitucional contra el ex juez Antonio Ulloa.

El senador Matías Walker (DEM) también se vio involucrado. Recibió a través de una transferencia $1,6 millones de parte de Sergio Yáber para financiar una pasantía al extranjero de su hijo. El ex DC reconoció tener una amistad con el ex conservador, pero descartó que haya significado “influencia”.

La hija del senador Sergio Gahona (UDI) fue contratada por Yáber entre 2022 y 2023. Ejerció como notaria interina en San Miguel a cuatro años de haber realizado su práctica profesional.

El gremialista también le arrendó al ex conservador un inmueble en Coquimbo y recibió un pago de $4 millonesen 2023.