“Venta de fallos de Ángela Vivanco”: la declaración de Lagos y cómo se habrían realizado los pagos en Trama Bielorrusa

El abogado Eduardo Lagos, quien está en prisión preventiva, reconoció pagos para influir en los fallos y reveló el mecanismo de sobornos en el marco de la Trama Bielorrusa.

El abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra en prisión preventiva por delitos de soborno y lavado de activos en el marco del caso denominado como Trama Bielorrusa, prestó declaración ante Fiscalía, donde reconoció haber efectuado pagos para influir en fallos de Ángela Vivanco.

Fue el 6 de enero de este año cuando dio su testimonio desde el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Allí, señala que Mario Vargas llevó a Gonzalo Migueles (pareja de Vivanco) a su oficina en 2023 con el objetivo de que los ayudara en la tramitación de la causa en la Suprema.

Tras ello, sostuvo que acordaron pagarle a Migueles contra resultados. A pesar de que el primer fallo fue favorable, manifestó que seguía con dudas y añadió que “lo pude corroborar consultando con un colega conocido que esto era verdad, que él lo había hecho, y que era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco”, según consigna Reportea.

Sin embargo, también dijo que Migueles “tiene un conocimiento de la estructura orgánica del sistema judicial, de sus integrantes y sus redes, sabía quienes necesitaban algún apoyo interés, esto lo sé porque el mismo me lo dijo a mí, él se jactaba de esto”.

En este marco, recordó cada uno de los fallos favorables, relatando al menos cinco pagos directos a Migueles, con dirección a Vivanco. Sobre ello, mencionó que todos se realizaron a través de Mario Vargas, y respecto a los montos, sostuvo que en diciembre de 2023 le entregaron $ 70 millones (el más alto), seguido por uno de $ 45 millones en junio de 2024.

Lagos reconoció pagos para influir en fallos de Ángela Vivanco

“Cuando conversamos con Mario acerca de lo que había que pagar a Migueles por este fallo del recurso de queja por las gestiones realizadas con Vivanco para la obtención de un resultado favorable de la sentencia, Mario pidió para Gonzalo Migueles la cifra de $100 millones, pero con Gabriel la rechazamos, y fue entonces que, no recuerdo si fui yo o Gabriel, llamamos a Gonzalo (Migueles), quien fue a la oficina, negociando el monto, señalando Migueles la suma de $50.000.000 y finalmente la bajamos a 45 millones”, detalló.

Sumado a ello, dio a conocer que “Ángela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso de aclaración, rectificación y enmienda que después ella misma falló”.

Respecto a esta reunión , Lagos mencionó que “en su casa hablamos también de algunos nombramientos y me pude percatar que ella tenía pleno y cabal conocimiento y manejo de la causa, que la situación expuesta importa un contenido patrimonial importante, habían más de $4 mil millones de pesos en juego, y nos asesora en el sentido de que por la vía de la aclaración, rectificación o enmienda pueden obtener los costos de desmovilización de las maquinarias, su argumento era que para ellos era más sencillo acoger esta clase de recursos, ya que ella entendía que estos costos ya estaban incluidos en la sentencia del recurso de protección de 4 de julio de 2023”.

A pesar de que Lagos después se negó a firmar el acta de su declaración, el Ministerio Público señaló que el testimonio está incorporado en la carpeta investigativa.