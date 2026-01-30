Daniel Daccarett: de los asados en su casa y el mega encuentro EtMDay ¿a la Corfo?

Partió en 2007 como un asado en una casa. Emprende Tu Mente (EtM) es hoy una marca registrada que dista mucho de esas juntas de amigos con las que Daniel Daccarett dio origen a un espacio de encuentro entre empresarios que buscaban dar el salto con sus propuestas. Daccarett -según ha reportado Diario Financiero– suena ahora como un posible nombre para liderar Corfo en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

En el círculo que conoce a Daccarett comentan que, si bien no tenía afinidad política con el actual gobierno, se mueve con soltura entendiendo que el fin mayor de su rol es articular un vínculo entre el sector público y el privado. En sus declaraciones públicas ha destacado de manera reiterada la labor de Corfo, evidenciando una cercanía con este brazo estatal de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El año del empresario se coronó con la venta de una de sus compañías, Vendomática, a la gigante operadora de casinos Aramark. Además, es una de las personas detrás de GLOBE, firma especializada en integración de sistemas y servicios de outsourcing de procesos para los sectores de transporte, telecomunicaciones y seguridad.

Hijo de inmigrantes palestinos, Daccarett también ha desarrollado una veta como escritor. Junto a Leonardo Ljubetic redactó dos libros sobre emprendimiento. Quienes lo conocen destacan que el ingeniero comercial de la Universidad de Chile es inquieto, animado y con redes que cruzan distintos sectores económicos y políticos.

Otros añaden que no tiene pelos en la lengua. Ha cuestionado al sector de los llamados “unicornios” chilenos, calificándolo como clasista: “Vienen de dos colegios y una universidad”, dijo en una entrevista con El Líbero.

A su favor para eventualmente llegar a Corfo figura la admiración y simpatía que le tendría el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mass. Previo a las elecciones, Daccarett comentó a La Tercera que “los candidatos no han tomado el emprendimiento como una herramienta de movilidad social”.

También ha sido director de compañías locales como Casa&Ideas y Limonada, además de participar en organizaciones como la Fundación Belén 2000 y Generación Empresarial. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el premio “Espíritu Emprendedor” de la UDD (2003), “Profesor Edward W. Said” (2004), “Egresado Destacado de Todos los Tiempos” de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Premio Avonni al producto innovador del año (2009) y el Premio N. Boetsch de Endeavor, además del Premio Alianza Público-Privada entregado por el Ministerio del Interior, entre otros.