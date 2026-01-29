Nombramientos de última hora le ponen tensión a las bilaterales previas al cambio de mando

El gobierno entrante cuestiona que la actual administración esté llenando cargos de gobierno con militantes de partidos oficialistas, especialmente del Frente Amplio. “No se condice con la realidad”, contestó la ministra Camila Vallejo.

Para la segunda semana de febrero está previsto que comience el proceso de traspaso de funciones en los 25 ministerios que conforman el Ejecutivo.

Tras la presentación de los subsecretarios —que fue aplazada para la próxima semana—, los ministros nombrados por el presidente electo, José Antonio Kast, comenzarán una ronda de reuniones bilaterales con los actuales jefes de cartera para iniciar el traspaso de información previo al 11 de marzo.

El proceso, de hecho, ya comenzó. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, ya han sostenido dos reuniones en La Moneda para sentar las bases del cambio de mando.

Sin embargo, la relación entre el gobierno saliente y el entrante se tensionó luego de una dura acusación del jefe del gabinete ministerial de Kast. Según advirtió el militante de la UDI, el gobierno del presidente Gabriel Boric estaría acelerando el proceso de nombramiento de altos cargos públicos a pocas semanas de que deba dejar La Moneda.

Aunque no dio casos concretos, Alvarado señaló en radio Biobío que “se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume”.

El cuestionamiento se enmarca en los esfuerzos —dicen en el entorno del gobierno entrante— que ha puesto este gobierno en asegurar plazas para militantes de los partidos de gobierno, especialmente del Frente Amplio.

Para tener certeza de estos posibles “amarres”, think tanks ligados al Partido Republicano y otros partidos de derecha han comenzado a solicitar vía ley de transparencia información respecto a dotaciones y contrataciones hechas por ministerios, servicios y otras reparticiones públicas como el INDH o la Defensoría de la Niñez.

Según informó La Segunda hace unas semanas, Elizalde instruyó a los ministerios a concentrar y remitir esta información por medio de la cartera de Interior.

“Vamos a identificar quiénes son esas personas para que salgan de la administración cuando corresponda”, dijo el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella sobre las gestiones del futuro gobierno para evitar amarres.

Tras el triunfo de Kast en diciembre pasado, Boric ha nombrado a Macarena Cortés Camus como directora de la recién estrenada Defensoría de Víctimas; a Gonzalo García Méndez como director del Parque Metropolitano de Santiago; y propuso a Ricardo Pérez Guzmán, Andrés Bordalí y Alejandra Figueroa Fernández para tribunales ambientales.

En diciembre pasado la bancada de diputados de la UDI ya había enviado 26 oficios a Contraloría para fiscalizar 16 concursos de altos cargos de ministerios que fueron abiertos por el gobierno en diversos ministerios en medio del traspaso de mando.

La respuesta de La Moneda llegó a través de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien apuntó a que la preocupación expresada por el gobierno entrante “no se condice con la realidad”.

“Nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento no se condice con la realidad”, manifestó la portavoz.