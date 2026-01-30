“Está mintiendo”: Luis Hermosilla confirma favores hacia la fiscal Lorena Parra

El abogado Luis Hermosilla se refirió al rol de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, encargada de investigar su caso. A las afueras del Centro de Justicia, el litigante confirmó que hizo gestiones en favor de ella y que “está mintiendo” sobre las solicitudes de favores que Parra negó haber realizado.

“Ella puede hacer lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación, bastante antes de que se conozca”, comenzó el protagonista del Caso Audios haciendo referencia a la entrevista de Parra con CNN Chile.

Al ser consultado, Hermosilla confirmó que insistirán para que Parra declare, confirmando las gestiones que realizó a favor de ella: “Es una de las diligencias que nosotros estamos solicitando para los efectos de la reapertura de la investigación. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó?, en lo cual está mintiendo en su declaración en la televisión, en la que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, sino que me pidió que interviniera directamente con ministros de la corte, que ella misma me entregó los nombres”.

“No puede estar a cargo de la investigación”: los descargos de Hermosilla contra la fiscal Parra

Además, el acusado afirmo que con “posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado“. Por lo mismo, afirmó que para él es “muy relevante” que sea llamada a declarar, ya que “si ella considera que yo soy funcionario público, eso vale también para cuando ella hizo esa solicitud y no puede estar entonces a cargo de la investigación“.

“No estoy diciendo que eso sea un tráfico de influencia, yo estoy diciendo los hechos, y ella omite los hechos, y esos hechos son importantes que sean parte de la cámara”, puntualizó.

En la instancia, Hermosilla también afirmó que apelará la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que mantuvo su arresto domiciliario total.