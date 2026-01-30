Tribunal rechaza cambio de arresto domiciliario de Luis Hermosilla por subsistir peligro de fuga

Este jornada, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Luis Flores, en el marco del caso Factop-Audio. El tribunal acogió íntegramente lo solicitado por Flores, rechazó la petición de Hermosilla por peligro de fuga y accedió de forma parcial a los requerimientos de Villalobos y Jalaff.

Las defensas plantearon distintas solicitudes. Villalobos pidió reemplazar su arresto domiciliario total por uno nocturno o, en subsidio, mantener el total con salidas laborales dos veces por semana. Jalaff solicitó pasar de arresto total a nocturno y, además, cambiar temporalmente el domicilio de cumplimiento a su fundo en Panguipulli por 27 días. Hermosilla pidió el término de su arresto domiciliario total o su sustitución por una medida menos gravosa. En tanto, Flores solicitó modificar su firma quincenal por una mensual.

La Fiscalía Oriente se opuso a la rebaja solicitada por Hermosilla, argumentando que no se aportaron antecedentes nuevos y recordando que el tribunal ya rechazó su sobreseimiento por tráfico de influencias. Además, cuestionó su supuesta colaboración y sostuvo que acciones como un recurso de protección contra el fiscal y la eventual citación de la fiscal regional constituirían “obstrucción”. También destacó que una nueva querella del SII agravó su situación.

Finalmente, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario total de Villalobos, autorizando salidas laborales martes y jueves; acogió la solicitud de Flores, dejándolo con arraigo y firma quincenal; rechazó la petición de Hermosilla, manteniendo su arresto domiciliario total por riesgo de fuga; y concedió a Jalaff el arresto nocturno, junto con el cambio de domicilio por 15 días.

Persiste el peligro de fuga de Hermosilla: los eventos que lo llevaron a su situación

Luis Hermosilla fue formalizado por el Ministerio Público por delitos tributarios, lavado de activos y soborno vinculados al caso conocido como Caso Audios, una investigación que ha agrupado aristas de corrupción, estafa y tráfico de influencias asociadas al antiguo grupo financiero Factop y otros hechos. Fiscalía solicitó 14 años de cárcel para Hermosilla.

La primera medida cautelar fue prisión preventiva, la que cumplió por más de 200 días, hasta que en marzo de 2025 el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la modificó por arresto domiciliario total. La iniciativa además consideró la prohibición de salir del país y de comunicarse con los otros imputados en el caso, que se han mantenido hasta el día de hoy.