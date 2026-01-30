Los argumentos que acogió el tribunal para ampliar el plazo de búsqueda en el terreno de Julia Chuñil

De acuerdo con lo resuelto, se decidió prorrogar el periodo de trabajos en el lugar hasta el próximo sábado 28 de febrero.

El Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió este viernes la solicitud del Ministerio Público y resolvió ampliar el plazo de búsqueda en el terreno en Máfil en el que se emplaza la casa de Julia Chuñil, quien permanece desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, decidió prorrogar el periodo de trabajos en el lugar hasta el próximo sábado 28 de febrero.

Inicialmente, estaba previsto que el operativo finalizaría este sábado 31 de enero, pero la falta de hallazgos motivó a las autoridades a solicitar la ampliación de las diligencias en el sector hasta finales de febrero.

Por qué se amplió la búsqueda en el terreno de Julia Chuñil

Entre los argumentos que tomó en cuenta el Juzgado de Garantía de Los Lagos para ampliar la búsqueda en el lugar en que se sitúa la casa de Julia Chuñil, está la gran extensión del terreno y un denso bosque.

“Reconocemos que no es fácil buscar en una extensión territorial tan densa y extensa“, argumentó al respecto la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

Otra de las razones tiene que ver con que, luego de que el mismo tribunal accedió a la petición de la Fiscalía para demoler algunas estructuras en predio, hasta la hecha solo se llevó a cabo en una bodega, en cuyo radier el georradar encontró anomalías.

Esa labor la desarrollaron los equipos durante este viernes y, de acuerdo con lo confirmado por la Fiscalía de Los Ríos, finalizaron sin que se encontrara algo relevante.

“Doña Julia habría sido asesinada en este lugar, por eso es el primer lugar de interés“, indicó en la víspera la fiscal Esquivel, quien planteó que no se dejará de trabajar en ese predio hasta que se descarten todas las posibilidades.