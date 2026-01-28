“Voy a eliminar a un par de hue…”: los audios que envió hijo de Julia Chuñil previo a su detención

Un mes antes de su detención, Javier Troncoso envió diferentes audios a su prima, donde comentaba la situación de su madre.

Mientras continúa la investigación y la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil, se han dado a conocer nuevos antecedentes del caso.

La línea investigativa que sigue la Fiscalía apunta a Javier Troncoso como el autor material del crimen, situación por la cual permanece en prisión preventiva. En el caso de sus hermanos, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, ambos quedaron bajo arresto domiciliario total.

Respecto a las diligencias más recientes, el Juzgado de Garantía de los Lagos autorizó al Ministerio Público a demoler la casa y la bodega que estaban situadas en el predio donde habitaba Julia Chuñil, con el objetivo de profundizar su búsqueda.

Los audios que envió hijo de Julia Chuñil antes de su detención

Bajo este contexto, Meganoticias reveló una serie de audios que envió el hijo de Julia Chuñil, Javier Troncoso, un mes antes de su detención. Precisamente, los registros datan del 2 de diciembre, los cuales fueron remitidos a una prima del imputado.

En uno de los mensajes se escucha que le señala: “Tengo cualquier rabia hueon, voy a eliminar a un par de hueones”.

“Yo soy malo hueon, y que vengan todas las tropas de militares, aquí los estoy esperando, que me escuchen esta huea. Estoy como un león hueón, como un león”, sostiene en otro audio.

Posteriormente, envió un registro que constituiría un antecedente clave dentro de la investigación según la Fiscalía: “Tengo un drama, tengo que encontrar a mi mamá y parece que no la voy a encontrar porque es diferente“.

“Yo pensé que venía a pelear con el Chely y terminé peleando con el Flavio. Yo lo mandé con los ojos negros para donde fue, porque me lo debía“, añadió. “Flavio” corresponde al ex yerno de Julia Chuñil, quien en su testimonio ante Fiscalía explicó sus razones para no denunciar previamente a Javier.

“Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando me encuentro bajo los efectos del alcohol”, sostuvo.

“Además, me amenazó de muerte en caso de que habláramos sobre lo ocurrido“, declaró el ex yerno de la dirigente mapuche, quien se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.