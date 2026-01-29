Tras pista clave en medio de excavaciones: la jugada que planea la Fiscalía en el Caso Julia Chuñil

“El georradar es un elemento que nos ayuda a detectar anomalías bajo tierra y a orientar, en ese sentido, algunos rastreos específicos”, explicó la fiscal Tatiana Esquivel.

Tras dos semanas de indagatorias en el predio de Máfil donde vivía Julia Chuñil, desde la Fiscalía de Los Ríos se confirmó que el georradar empleado en el lugar detectó anomalías bajo un radier de la casa de la mujer.

De acuerdo con lo manifestado por la fiscal Tatiana Esquivel “se ha advertido la necesidad de considerar el desarme de algunas construcciones que hay en el interior”.

“El juez de garantía lo autorizó. Cuándo lo vamos a hacer, será cuando sea necesario. No sabemos si vamos a destruir o a desarmar, eso es lo que estamos evaluando junto a Carabineros“, detalló la persecutora.

Las anomalías en el radier de la casa de Julia Chuñil

Al explicar por qué los operativos que realiza Carabineros se han enfocado en los últimos días en un radier construido al interior de una bodega, la fiscal Esquivel indicó que “es de interés porque es una construcción que está inserta en el domicilio de Julia Chuñil”.

“El georradar es un elemento que nos ayuda a detectar anomalías bajo tierra y a orientar, en ese sentido, algunos rastreos específicos complementarios a los que ya se están realizando”, precisió a continuación.

En esa línea, reiteró que la vivienda es “el primer lugar de interés” y confirmó la posibilidad de que se concrete el “desarme o destrucción de algunas construcciones que hay dentro”.

Los planes de la Fiscalía

Tras mencionar los hallazgos del georradar, Tatiana Esquivel confirmó que la Fiscalía de Los Ríos solicitará extender el permiso para trabajar en el terreno donde se ubica la casa de Julia Chuñil.

Aquello, debido a que el plazo otorgado por el tribunal para realizar las diligencias en ese lugar vence este sábado 31 de enero.

Por su parte, el teniente coronel de Carabineros, Ricardo Díaz, ratificó que en la vivienda de la mujer se produjo un “hallazgo biológico, tipo orgánico, que están estudio. Hay evidencia de sangre tipo humana, que está en pericia”.

Este jueves se sumó a las labores de investigación un entomólogo forense, quien está encargado de analizar la fauna presente en el lugar, a fin de determinar si puede entregar indicio del contacto con un cuerpo sin vida.