Caso Factop-Audio entra en tierra derecha: 10 acusados, solicitud de 14 años de cárcel para Hermosilla y los condenados que ha dejado la causa

El Ministerio Público ingresó la acusación en contra de los imputados del Caso Factop-Audio, donde pidieron duras penas de cárcel para Daniel Sauer, Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla.

A casi dos años de que se conociera el audio en que el abogado Luis Hermosilla hablaba de supuestos sobornos a funcionarios públicos, el Caso Factop-Audio dio este semana un paso clave hacia su etapa judicial.

Tras el cierre de la investigación el pasado 16 de enero, el Ministerio Público ingresó la acusación ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando penas contra los imputados con miras a llevar el caso a juicio.

La indagatoria, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, remeció al Poder Judicial, derivó en la remoción de cuatro ministros y abrió diversas aristas que aún siguen en desarrollo.

Las penas que solicita Fiscalía a los acusados por el Caso Factop-Audio

En este marco, la fiscal Metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló las penas que solicitaron para Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

“Se trata de 10 acusados, los principales acusados son aquellos imputados que participan en el audio, que fue masivamente difundido, nos referimos a el imputado Daniel Sauer, a quien se le solicita una pena de 20 años por distintos delitos, delito de estafa, delito de administración desleal, infracción a la ley de mercado valores y también por el delito de soborno”, expuso la persecutora en diálogo con CNN Chile.

Respecto a Leonarda Villalobos, se solicitó una pena de 18 años por delitos tributarios, lavado activo y soborno.

En el caso de Luis Hermosilla, se pide una pena de 14 años, también por delitos tributarios, lavado de activos y de soborno

“Se trata de 10 imputados acusados, pero en esta causa ya se cuenta con condenas previas también por los delitos de cohecho, tratándose de funcionarios públicos, funcionarios de Servicios Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República”, añadió la fiscal Parra.

Las condenas en el marco del caso y las otras causas que se abrieron a raíz de Factop-Audio

De momento, y a pesar de que aún no se desarrolla el juicio, el Ministerio Público ya ha logrado algunas condenas por medio de juicio abreviados. En este marco, en agosto de 2025 el ex contador de los Sauer, Marcelo Medina del Gatto, quien debe pagar multas y cumplir cinco años de libertad vigilada.

Quien también fue condenado fue el ex funcionario de la Tesorería, Renato Robles (por recibir sobornos de otros imputados). Debe cumplir tres años de libertad vigilada. En tanto, el ex funcionario del SII, Patricio Mejías, fue sentenciado a cuatro años y al pago de una multa de $9 millones.

El padre de los hermanos Sauer, Alberto Sauer, fue condenado a dos penas de 540 días por delitos bancarios, la cual la cumplirá en libertad.

A pesar de que se lograron estas condenas, la Fiscalía solicitó al tribunal agrupar cinco investigaciones que se derivaron a partir de este caso.

Una de ellas tiene que ver con la querella que presentó el liquidador de Factop, Eduardo Godoy, por delitos concursales. La segunda causa inició por otra querella que interpuso Nova Trade Solutions, donde acusan a Jalaff, Sauer, entre otros, de simulación de contratos.

Respecto a la tercera causa, está relacionada con una querella del SII contra Hermosilla por presuntos delitos tributarios. Otra investigación inició a partir de una querella de Leonarda Villalobos por la filtración del audio y la última causa tiene que ver con otra querella, esta vez presentada por Larraín Vial Activos y el Fondo de Capital Estructurado en contra de algunos imputados en el caso.

El audio que originó la investigación del caso

Fue en noviembre de 2024 cuando se conoció la grabación de una reunión en que participó Hermosilla, cuyo audio fue grabado por Villalobos. Aquel registro, lo envió Rodrigo Topelberg a Ciper para su posterior publicación.

La denominación del Caso Factop, se originó por la investigación por presuntos delitos económicos en el factoring Factop, liderado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, donde también se vinculan a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Si bien las causas se indagaron de forma separada en un comienzo, en enero de 2025 el Ministerio Público agrupó las investigaciones, llegando a sumar 35 imputados.

De hecho, varios de ellos permanecieron varios meses en prisión preventiva, como por ejemplo Hermosilla, Villalobos, Topelberg, Sauer y Jalaff.