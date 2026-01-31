“Exitoso” e “impacto positivo”: Gobierno defiende Pase Cultural y descarta “uso irregular generalizado”

La ministra Carolina Arredondo ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para iniciar un procesow “contra quienes pudieren haber dado mal uso a los recursos”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio emitió un comunicado en el que abordó las denuncias del mal uso que le han entregado jóvenes al Pase Cultural.

Un reportaje de Tele13 dio cuenta de que en redes sociales existen testimonios respecto a que se han usado los $50 mil comprando alcohol o clubes nocturnos. Incluso, algunos de ellos han solicitado el reembolso del dinero utilizado.

En un comunicado, la cartera a cargo de Carolina Arredondo consignó que el “Pase Cultural es una política pública vigente y exitosa que en sus primeros seis meses de funcionamiento ha sido activada por cerca de 94 mil personas, reflejando que ha sido una medida efectiva para ampliar y democratizar el acceso a la cultura de una gran cantidad de personas. Los beneficiarios y beneficiarias han hecho uso correcto del Pase, cumpliendo el objetivo para el que fue creado”.

Incluso aseguraron que “existen numerosos testimonios concretos que dan cuenta del impacto positivo del Pase Cultural: personas que han podido comprar libros, instrumentos musicales, asistir a conciertos, obras de teatro y otras actividades culturales, fortaleciendo su vínculo con la cultura y las artes”.

Dichos ejemplos reflejan “el sentido profundo del programa y la importancia de protegerlo, para que continúe cumpliendo sus objetivos“. De hecho, recalcó que “los antecedentes conocidos hasta ahora no dan cuenta, en ningún caso, de un uso irregular generalizado“.

Oficio al CDE

El Ministerio de las Culturas confirmó que la ministra Carolina Arredondo ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras conocer diversas denuncias contra el Pase Cultural.

Con esto busca que se inicie el proceso correspondiente, “sea contra quienes pudieren haber dado mal uso a los recursos concedidos por el Pase Cultural, así como contra quienes incitan mediante maniobras fraudulentas, a hacer un mal uso de dicho beneficio”.